Tymoteusz Puchacz o powrocie do Lecha Poznań. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jestem skupiony tylko na meczu z Bytowem, a myślenie o przyszłości jest w tej chwili bez sensu. Ważne jest to co teraz, na tym się skupiam, na kolejnym treningu i meczu, bo tylko one mogą budować moje nazwisko - powiedział Tymoteusz Puchacz, który po sezonie prawdopodobnie wróci z wypożyczenia do Lecha Poznań.