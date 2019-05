Dariusz Mioduski o Legia Training Center. Wideo

- Jestem bardzo wzruszony, że tutaj stoję i zaczynamy ten projekt. Jestem przekonany, że nie mogliśmy zrobić nic lepszego. To specjalny dzień dla polskiej piłki. To nie jest tylko projekt dla Legii, ale to jest efekt współpracy wielu osób - powiedział prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w powstającym w Książenicach ośrodku treningowym.

Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce, z sześcioma boiskami (pięć z nawierzchnią naturalną i jedno ze sztuczną, przykryte halą pneumatyczną w okresie jesienno-zimowym). Do tego dochodzi zaplecze medyczne, siłownie i inne powierzchnie treningowe, 24 pokoje do dyspozycji piłkarzy pierwszego zespołu, 30 pokoi w bursie dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz sale lekcyjne i konferencyjne.