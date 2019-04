DC United - New York FC 0-2 w MLS. Rooney bezradny. Wideo

DC United - New York FC 0-2 w MLS. Gospodarzom nie pomógł Wayne Rooney, który we wcześniejszych trzech meczach z nowojorczykami strzelił dwa gole. DC United pozostają liderami Konferencji Wschodniej, New York jest 9.