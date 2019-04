Świderski i PAOK fetują mistrzostwo Grecji. Wideo

Fani PAOK-u Saloniki fetowali pierwsze po 34 latach mistrzostwo Grecji. Nikos Kouroutzidis, 52-letni kibic: "Miałem 18 lat, gdy PAOK poprzednio wygrał ligę, a teraz mam 52 lata. To mówi wszystko, to wielka chwila! Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do "dziewięćdziesiątki", kiedy zdobędziemy kolejne mistrzostwo, bo mogę nie doczekać". Yiannis Lianos, 46 –letni kibic: - „PAOK był oszukiwany przez ligę w ostatnich latach. Próbował zdobyć tytuł, ale mu nie pozwalano. Dla nas, dla naszych dzieci i dla dzieci naszych dzieci ten tytuł oznacza wiele.” Przez tłum przejechał autokar z drużyną. Był na nim również właściciel klubu Ivan Savidis, a także polski napastnik Karol Świderski, który strzelił jedną z bramek w wygranym 5-0 meczu z Levadiakosem