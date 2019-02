Juergen Klopp: Mamy trudną sytuację. Wideo

- Przegraliśmy jeden mecz w tym sezonie Premier League. W tej chwili mamy trudną sytuację z powodu kontuzji i chorób. Nie wiem skąd się to bierze. James Millner wciąż jest chory. Gini Wijnaldum stracił w ostatnim czasie trzy, cztery kilogramy. Oczywiście to nam nie pomaga. W tej chwili wszystko jest trudne, ale chłopcy wciąż walczą" - powiedział trener Liverpoolu Juergen Klopp.

W poniedziałek "The Reds" zremisowali na wyjeździe z West Ham United 1-1. Klub z Anfield Road prowadzi w tabeli Premier League, ale ma tylko trzy punkty przewagi nad broniącym tytułu Manchesterem City.

"Nie chodzi o presję, a o to, żeby cieszyć się sytuacją, w której jesteśmy. Mamy 62 punkty, do tej pory przegraliśmy tylko jedno spotkanie, co jest bardzo pozytywne. To był trudny mecz z West Hamem i jestem zadowolony z jednego punktu" - dodał Klopp.