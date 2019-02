Anders Randrup przelobował bramkarza zza szesnastki! Kuriozalny samobój w Danii. Wideo

Obrońca Helsingborg popisał się pięknym uderzeniem w meczu z Odense. Niestety, był to strzał do własnej bramki. Na szczęście dla autora trafienia - Andersa Randrupa - był to tylko mecz towarzyski.