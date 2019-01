Emiliano Sala zaginął. Ojciec zabrał głos. Wideo

Argentyński piłkarz Emiliano Sala zaginął. Awionetka z zawodnikiem, który właśnie przeszedł z FC Nantes do Cardiff City, w poniedziałek zniknęła z radarów nad kanałem La Manche. Bliscy zawodnika są zrozpaczeni. - Kontaktowaliśmy się w niedzielę. Bardzo się cieszył, że wyjeżdża do większego klubu. Wszystko było w porządku. A potem taka wiadomość. Nie wiem, co powiedzieć. Nie ma słów, żeby opisać to uczucie - mówił ojciec piłkarza Horacio Sala.