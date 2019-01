Jakub Rzeźniczak o Karabachu, Legii i Wiśle. Wideo

W przerwie świątecznej do Warszawy zawitał były piłkarz Legii Jakub Rzeźniczak, który w rozmowie z Interią opowiadał o grze i życiu w Azerbejdżanie. Rzeźniczak uważnie śledzi także to, co dzieje się w polskiej piłce.