Carlo Ancelotti o atmosferze na Anfield Road. Wideo

We wtorek na Anfield Road dojdzie do starcia Liverpoolu z Napoli w ostatniej serii spotkań grupy C Ligi Mistrzów. Podopiecznym Carlo Ancelottiego wystarczy remis, żeby awansować do 1/8 finału. "The Reds" potrzebują zwycięstwa.

"Mam nadzieję, że atmosfera pozytywnie wpłynie na moich piłkarzy ponieważ każdy chce zagrać na jednym z najlepszych stadionów świata. Oczywiście większość kibiców na trybunach będzie wspierać Liverpool, ale my liczymy na trzy tysiące fanów Napoli, którzy zasiądą na Anfield i 40 milionów na całym świecie" - powiedział trener Napoli.

Czy zdaniem Ancelottiego Liverpool może zdobyć w tym sezonie mistrzostwo Anglii? "Premier League jest bardzo wyrównana, ale Liverpool może wygrać. Rozpoczęli sezon bardzo dobrze i po wielu latach mogą sięgnąć po mistrzostwo" - stwierdził Ancelotti, który w przeszłości pracował w Anglii. Włoch prowadził z sukcesami Chelsea Londyn. Z "The Blues" zdobył mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, a także Tarczę Wspólnoty.