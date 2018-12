Ada Hegerberg komentuje zachowanie DJ-a na gali Złotej Piłki. Wideo

- Szczerze mówiąc, nie odebrałam tej sytuacji tak jak wszyscy, to znaczy nie potraktowałam tego serio. Miałam wtedy głowę trochę w chmurach. Wygrałam przecież Złotą Piłkę! To było dla mnie najważniejsze. Chwilę zatańczyliśmy, chciałam cieszyć się tą chwilą. Nie uważam, że stało się coś strasznego – powiedziała Ada Hegerberg, norweska piłkarska Olympique’u Lyon, zdobywczyni pierwszej w historii Złotej Piłki dla kobiet, komentując sytuację, do której doszło podczas gali w Paryżu. Będący na ceremonii DJ Martin Solveig zapytał ją, gdy odbierała nagrodę, czy „zatwerkuje”, czyli rytmicznie potrząśnie pośladkami. Zdziwiona Hegerberg natychmiast odmówiła, zaraz potem starała się też minimalizować całą sytuację.