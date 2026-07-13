Znów głośno o Miliku. Włosi mają problem. "Nie jest wykluczone"

Ostatnie dwa lata były dla Arkadiusza Milika prawdziwą męką. Polak więcej czasu spędzał w gabinetach lekarskich niż na boisku. W sezonie 2025/26 wystąpił w zaledwie dwóch spotkaniach w barwach Juventusu (łącznie 34 minuty - przyp. red.). Nic dziwnego, że w mediach często pojawiały się informacje, wedle których pracodawcy Milika bardzo poważnie rozważali rozwiązanie umowy z Polakiem. Tym bardziej, że ma on kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku.

Głośno o Miliku. Jaka przyszłość czeka Polaka w Juventusie?

Piłkarze Juventusu rozpoczynają właśnie przygotowania do nowego sezonu w swoim centrum treningowym. Portal tuttojuve.com donosi, że Milik pojawił się już na zgrupowaniu i "ma nadzieję, że będzie to zupełnie inny sezon niż dwa ostatnie".

Dziennikarz Camillo Demichelis podkreślił, że Milik "zamierza zostawić za sobą trudny okres w swojej karierze", a "letni obóz treningowy będzie kluczowym krokiem w odzyskaniu szczytowej formy fizycznej i przekonaniu Luciano Spallettiego, aby dał mu szanse w trakcie sezonu".

Dla Milika będzie to szansa na rozpoczęcie od nowa. Celem jest oczywiście regularna gra i zostanie atutem Juve. Nie jest jednak wykluczone, że Milik może odejść

Tak więc na ten moment nawet Włosi do końca nie wiedzą, jaka przyszłość czeka Milika w Juventusie. Władze "Starej Damy" ciągle pracują nad strategią transferową na najbliższe tygodnie. Camillo Demichelis zaznacza, że klub chce przede wszystkim zmniejszyć skład i obniżyć koszty ponoszone na wynagrodzenia.

Milik w ostatnich miesiącach najczęściej łączony był mocno z Górnikiem Zabrze. To w tym klubie debiutował na poziomie PKO BP Ekstraklasy, a potem ruszył na podbój świata. Ponadto dyrektorem sportowym klubu jest jego brat - Łukasz.

- Ja z moim bratem w kontakcie jestem dość często. Ale jestem w kontakcie z bratem, a nie z dyrektorem sportowym Górnika. Na razie uważam, że jest za wcześnie i o tym nie myślę. [...] Jeszcze zbyt wcześnie na jakiekolwiek deklaracje. Ja chciałbym jeszcze pograć na poziomie, na jakim byłem dwa lata temu i to jest mój cel - mówił kilka tygodni temu w "Kanale Sportowym".

Arkadiusz Milik AFP

Arkadiusz Milik Danilo Di Giovanni AFP

Arkadiusz Milik Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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