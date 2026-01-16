Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmiana Zalewskiego, 135 sekund i gol. Euforia w Bergamo, a potem wielki smutek

Rafał Sierhej

Nicola Zalewski ugruntował swoją pozycję w roli "dziesiątki" w zespole Atalanty Bergamo, która w ostatnich tygodniach znalazła bardzo dobrą dyspozycję, podobnie jak Polak. Zwycięstwo było tym, czego kibice oczekiwali od drużyny w rywalizacji w ramach 21. kolejki Serie A z Pisą. Spotkanie było dla gości z Bergamo niesamowicie trudne i ostatecznie skończyło się remisem 1:1.

Atalanta Bergamo pod wodzą Rafaele Palladino wydostała się z delikatnego kryzysu, w który wpadła. Z polskiej perspektywy najważniejsze z pewnością jest to, że bardzo ważną postacią w ekipie "La Dei" stał się Nicola Zalewski. Nasz reprezentant odbudował formę, a co za tym idzie, zapracował na zaufanie trenera. 

Zalewski występuje jednak nie na wahadle, a na "dziesiątce", która od zawsze była prognozowaną dla niego rolą już od czasów gry w młodzieżowych zespołach AS Roma. Na tej pozycji Nicola ma więcej swobody i bardzo skrzętnie z niej korzysta, a kibice z tygodnia na tydzień zyskują do niego coraz więcej sympatii.

Tylko remis Atalanty. 81 minut Zalewskiego

Atalanta po 20 rozegranych kolejkach miała na swoim koncie 31 oczek i plasowała się na siódmym miejscu w tabeli, ale otworzyła się przed nią duża szansa. Dzień przed meczem 21. kolejki swoje spotkanie przegrało bowiem szóste Como, do którego "La Dea" traciła już tylko trzy oczka. 

W 21. serii gier rozpędzona Atalanta mierzyła się na wyjeździe z 19. w tabeli Pisą. Wydawało się, że to okazja wprost doskonała. W pierwszym składzie ponownie zagrał Zalewski, ale plan trenera Palladino w pierwszej połowie nie zdał egzaminu. Najgroźniejszą sytuację stworzył Zalewski, koledzy nie zdołali jej jednak wykorzystać.

Do przerwy mieliśmy więc bezbramkowy remis, można nawet napisać, że z delikatnym wskazaniem na Pisę. W drugiej połowie trener Palladino szybko zrobił trzy ofensywne zmiany, ale one nic nie dawały. Na nieszczęście Atalanty poszukującej gola na jej najlepszego piłkarza w końcówce zaczął wyrastać...bramkarz. 

W 82. minucie murawę opuścił Nicola Zalewski, dla którego był to nieco gorszy mecz niż te poprzednie. Minutę po jego zejściu Atalanta w końcu zdołała wykorzystać sytuację. Najlepiej w zamieszaniu w polu karnym zachował się Krstović. Napastnik gości wpakował futbolówkę do siatki dokładnie 135 sekund po zmianie Nicoli. 

Wydawało się, że Atalanta spokojnie "dowiezie" wygraną do końca, ale Pisa miała w tym meczu niesamowicie dużo ducha walki. Ledwie cztery minuty później w końcu udało się pokonać bramkarza gości. Zrobił to konkretnie Durosinmi, wykorzystując dośrodkowanie w pole karne. Oba zespoły szukały gola na 2:1, ale ostatecznie skończyło się remisem 1:1. 

