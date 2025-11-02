Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zieliński znów strzela we Włoszech. I to jak, już mówią o golu sezonu

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W świetnym stylu Piotr Zieliński zainaugurował listopadowe występy na boiskach Serie A. Nasz rodak potrzebował nieco ponad piętnastu minut, by wpisać się na listę strzelców w konfrontacji z Veroną. Dla pomocnika to wyjątkowy moment, ponieważ ostatni raz z trafienia na Półwyspie Apenińskim cieszył się w październiku 2024. 31-latek tym samym poprawił sobie humor po dwóch nieco gorszych spotkaniach.

Piotr Zieliński strzelił bramkę dla Interu Mediolan w starciu z Veroną
Piotr Zieliński strzelił bramkę dla Interu Mediolan w starciu z VeronąImage Photo Agency / Contributor / screen Eleven SportsGetty Images

Na Stadio Marcantonio Bentegodi dobiegła końca ponad roczna posucha doświadczonego gracza. I to w naprawdę wyjątkowy sposób. W stronę Polaka leciała piłka dośrodkowana z rzutu rożnego. 31-latek nawet nie próbował jej przyjmować, tylko od razu uderzył w kierunku bramki. Futbolówka wpadła idealnie w lewy górny róg. Golkiper nie miał absolutnie żadnych szans.

"Jest przy życiu Piotr Zieliński. To jest tego najlepszy dowód. Dziesięć na dziesięć. Z powietrza, bez przyjęcia, po tym ćwiczonym zagraniu. Wszystko tutaj wyszło idealnie. (…) Ależ to siadło. Co za podanie na nogę Zielińskiego. Jak się przełamywać, jak pokazywać, że wciąż się chce być w tym środowisku, to nie można było tego zrobić lepiej" - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports. We Włoszech nie jest inaczej. "Czy to był gol sezonu?" - napisało konto Inter Xtra na platformie X. "Cóż za podanie Hakana... Przypomina mi podanie Bekhama z rzutu rożnego do Roberto Carlosa" - docenili także asystenta internauci.

Więcej informacji wkrótce.

