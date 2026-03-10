Zieliński znów na ustach Włochów. Poważny problem Polaka, tego nie widać w kamerach
W ostatnim czasie Piotr Zieliński pełni rolę kluczowego pomocnika Interu Mediolan. W niemalże każdym meczu możemy go obserwować w pierwszym składzie mediolańskiej ekipy. Ma to jednak pewne konsekwencje, które ciężko jest dostrzec obserwatorom piłkarskich zmagań. O alarmującej sytuacji Polaka postanowili opowiedzieć dziennikarze ze słonecznej Italii.
W ostatnim czasie kibice z kraju nad Wisłą mogą obserwować nieprzeciętne poczynania jednego z kluczowych reprezentantów Polski - Piotra Zielińskiego. Po objęciu sterów Interu Mediolan przez Cristiana Chivu, 31-latek cieszy się ogromnym zaufaniem oraz sporą ilością minut. Odwdzięcza się natomiast świetnymi występami, które są szeroko komentowane przez dziennikarzy ze słonecznej Italii.
Jest jeszcze jeden powód, dla którego liczba minut Piotra Zielińskiego uległa znaczącemu zwiększeniu. Polak stał się bowiem "beneficjentem" kontuzji, które w obecnej kampanii dosięgają jego bezpośredniego rywala - Hakana Calhanoglu. Turek opuścił już sporą ilość meczów. Nie wystąpił także w derbach Mediolanu, choć znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie.
Problemy zdrowotne Calhanoglu. Zieliński cierpi na nieszczęściu kolegi
Okazuje się, że kłopoty zdrowotne Hakana Calhanoglu odbijają się również na reprezentancie kraju nad Wisłą. W kadrze Interu Mediolan niewielu jest bowiem graczy, którzy potrafią wykazać się umiejętnościami gry na pozycji defensywnego pomocnika. Z tego powodu Zieliński bardzo często rozgrywa pełny wymiar minut, co niestety odbija się na formie fizycznej zawodnika.
"W środku pola gra Zieliński, który dobrze radził sobie w derbach, ale czuje się już zmęczony. Gdyby Calhanoglu nie był nękany przez szereg problemów fizycznych, jakość rotacji minimalizowałaby te problemy" - piszą dziennikarze portalu "La Gazzetta dello Sport".
Zmęczenie Zielińskiego to poważny kłopot z wielu powodów. Oczywiście stanowi to istny ból głowy dla Chivu, który chce poprowadzić swoją drużynę do jak najlepszych rezultatów. Inter wciąż pozostaje bowiem w grze o tytuł mistrzowski, oraz puchar Włoch. Aby je zdobyć, potrzeba jednak odpowiedniej rotacji, której w mediolańskiej drużynie zaczyna powoli brakować.
Problemy kondycyjne Zielińskiego to również poważny problem z perspektywy kibiców z kraju nad Wisłą. Już za kilkanaście dni reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią. Stawkę tego meczu będzie awans do finału baraży MŚ 2026, w których to czekać będzie zwycięzca pojedynku Szwedów z Ukraińcami. W tej sytuacji Jan Urban zapewne mocno liczy na dobrą formę Zielińskiego. Ewentualne przemęczenia mogą natomiast znacząco obniżyć loty kluczowego reprezentanta.