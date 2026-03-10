Zieliński znów na ustach Włochów. Poważny problem Polaka, tego nie widać w kamerach

Jest jeszcze jeden powód, dla którego liczba minut Piotra Zielińskiego uległa znaczącemu zwiększeniu. Polak stał się bowiem "beneficjentem" kontuzji, które w obecnej kampanii dosięgają jego bezpośredniego rywala - Hakana Calhanoglu. Turek opuścił już sporą ilość meczów. Nie wystąpił także w derbach Mediolanu, choć znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie.

Problemy zdrowotne Calhanoglu. Zieliński cierpi na nieszczęściu kolegi

Okazuje się, że kłopoty zdrowotne Hakana Calhanoglu odbijają się również na reprezentancie kraju nad Wisłą. W kadrze Interu Mediolan niewielu jest bowiem graczy, którzy potrafią wykazać się umiejętnościami gry na pozycji defensywnego pomocnika. Z tego powodu Zieliński bardzo często rozgrywa pełny wymiar minut, co niestety odbija się na formie fizycznej zawodnika.

"W środku pola gra Zieliński, który dobrze radził sobie w derbach, ale czuje się już zmęczony. Gdyby Calhanoglu nie był nękany przez szereg problemów fizycznych, jakość rotacji minimalizowałaby te problemy" - piszą dziennikarze portalu "La Gazzetta dello Sport".

Zmęczenie Zielińskiego to poważny kłopot z wielu powodów. Oczywiście stanowi to istny ból głowy dla Chivu, który chce poprowadzić swoją drużynę do jak najlepszych rezultatów. Inter wciąż pozostaje bowiem w grze o tytuł mistrzowski, oraz puchar Włoch. Aby je zdobyć, potrzeba jednak odpowiedniej rotacji, której w mediolańskiej drużynie zaczyna powoli brakować.

Problemy kondycyjne Zielińskiego to również poważny problem z perspektywy kibiców z kraju nad Wisłą. Już za kilkanaście dni reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią. Stawkę tego meczu będzie awans do finału baraży MŚ 2026, w których to czekać będzie zwycięzca pojedynku Szwedów z Ukraińcami. W tej sytuacji Jan Urban zapewne mocno liczy na dobrą formę Zielińskiego. Ewentualne przemęczenia mogą natomiast znacząco obniżyć loty kluczowego reprezentanta.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

DJB: : Kołtoń cytuje Włocha. Polak porównany do CR7. WIDEO Polsat Sport