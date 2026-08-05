Zieliński wprost o zakończeniu kariery. Szczere wyznanie Polaka. Mówi o przerażeniu

Być może pierwszy sezon w barwach Interu Mediolan dla Piotra Zielińskiego nie był tak udany, jak można było się spodziewać, ale w minionych rozgrywkach sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. Reprezentant Polski był podstawowym zawodnikiem Interu i dawał drużynie dużo. Tylko w Serie A zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Wraz z zespołem zdobył podwójną koronę: mistrzostwo oraz puchar Włoch.

Zieliński całą dorosłą karierę piłkarską spędził na Półwyspie Apenińskim i w najbliższym czasie się to raczej nie zmieni. Kontrakt Polaka z Interem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku i biorąc pod uwagę jego obecną rolę, można spodziewać się, że Christian Chivu wciąż będzie na niego stawiał. Pomocnik przed zbliżającym się sezonem udzielił dłuższego wywiadu "La Gazzetta dello Sport". Zawodnik został zapytany, dlaczego pierwszy sezon w Interze był tak nieudany.

Zieliński wprost o zakończeniu kariery. Szczere wyznanie Polaka

"Przede wszystkim przez problemy zdrowotne. Założyłem nowe buty i nabawiłem się pęcherzy na stopach, jakich fizjoterapeuci nigdy wcześniej nie widzieli. To pociągnęło za sobą kolejne kłopoty. Ale część winy leży też po mojej stronie. Zlekceważyłem trudność przeprowadzki z Napoli. Powinienem był pracować jeszcze ciężej i zaakceptować, że nie zawsze będę wychodził w pierwszym składzie" - przyznał Zieliński. Zaznaczył jednocześnie, że ani przez chwilę nie myślał o odejściu z Interu.

Dziennikarz zauważył, że Polak ma już 32 lata i zapytał, czy to moment, w którym zaczyna myśleć o zakończeniu kariery. "Nie chcę o tym myśleć, bo trochę mnie to przeraża. Poza tym nie jestem jeszcze taki stary" - odpowiedział reprezentant Polski. Dodał, że chciałby pójść drogą m.in. Luki Modricia, który mimo ponad 40 lat wciąż jest aktywnym piłkarzem.

"Inspiruję się kimś takim jak Modrić, który w wieku 41 lat nadal gra na najwyższym poziomie i jest świetnie przygotowany fizycznie. Będę musiał coraz bardziej dbać o swoje ciało, żeby jak najdłużej wytrzymać. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze pięć, sześć lat gry na najwyższym poziomie. Może nawet w Interze" - podsumował Zieliński.

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE AFP

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News



