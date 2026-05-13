Zieliński w samym centrum, a tu doniesienia z Włoch. Ogromne pieniądze na stole

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Po tym, jak Inter Mediolan odzyskał mistrzostwo Włoch w sezonie 2025/2026 ekipa Piotra Zielińskiego ma szasnę na zgarnięcie dubletu - do tego potrzebuje pokonać Lazio w finale Pucharu Włoch. To może przynieść "Nerazzurrim" nie tylko ogromny prestiż i kolejny puchar w gablocie, ale przede wszystkim spory zastrzyk gotówki. Włosi donoszą o kolosalnej kwocie.

Piotr Zieliński w koszulce mistrza Włoch - Interu Mediolan
Piotr ZielińskiTiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.netNewspix.pl

Piotr Zieliński w ostatnich miesiącach jest wiodącą postacią Interu Mediolan, a jego rola przy odzyskaniu tytułu najlepszej ekipy we Włoszech przez Inter była kluczowa. Jeden z gwiazdorów reprezentacji Polski cieszy się przez to oczywiście olbrzymim szacunkiem kibiców klubu ze stolicy Lombardii i niemal pewne wydaje się, że "Zielu" będzie jednym z bohaterów finału Pucharu Włoch.

Tam "Nerazzurri" zmierzą się z Lazio Rzym, co dla Interu będzie okazją do odzyskania kolejnego trofeum. Po raz ostatni Inter wywalczył Coppa Italia przed dwoma laty, pokonując w finale Fiorentinę 2:1.

Zwycięstwo w Pucharze Włoch, oprócz samego - jakże cennego trofeum w gablocie oraz prestiżu, może przynieść ekipie Piotra Zielińskiego ogromny zastrzyk gotówki. Dziennik "La Gazzetta dello Sport" przyjrzał się temu, na jaką kwotę mogą liczyć Mediolańczycy oraz ile już zainkasowali w sezonie.

Zobacz również:

Piotr Zieliński
Tenis

Piotr Zieliński już w Rzymie. Zapadła ostateczna decyzja. "Pożegnanie"

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

- Dwudziesty pierwszy tytuł mistrzowski Włoch gwarantuje "Nerazzurrim" kwotę około 19 milionów euro za zajęcie pierwszego miejsca w lidze, co według szacunków "Gazzetty" zwiększy całkowite przychody z Serie A do 86 milionów euro. To nieco więcej niż 84 miliony euro, które 'Nerazzurri' zarobili w zeszłym sezonie, kiedy zajęli drugie miejsce - donoszą Włosi.

Samo pokonanie Lazio w finale Pucharu Włoch mogłoby przełożyć się na dodatkowe ok. 7 mln euro do budżetu klubowego.

To jednak wciąż nie koniec wyliczeń, bo nie można zapomnieć oczywiście o premii związanej z udziałem w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Okazuje się, że w w biurach Interu już teraz działacze mogą spodziewać się przychodów w wysokości ok. 50 mln euro. 

Dla Piotra Zielińskiego będzie okazja do wywalczenia drugiego Pucharu Włoch w swojej karierze. Wcześniej gwiazdor reprezentacji Polski sięgnął po Coppa Italia w sezonie 2019/2020, jeszcze w barwach SSC Napoli.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Wspaniała decyzja Barcelony. Wszystko potwierdzone. Lewandowski numerem jeden

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna w niebieskiej sportowej bluzie z logo Interu Mediolan, o skupionym wyrazie twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu.
Piotr ZielińskiALESSIO MORGESEEast News
Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce kontroluje piłkę klatką piersiową podczas meczu, obok niego znajduje się zawodnik przeciwniej drużyny w żółto-niebieskim stroju.
Piotr ZielińskiMARCO BERTORELLOAFP
zawodnik w białej koszulce walczy o piłkę otoczony przez trzech piłkarzy w fioletowych strojach podczas meczu piłkarskiego na zielonym boisku
Piotr ZielińskiTIZIANA FABI AFP
Andrey Rublev - Nikoloz Basilashvili. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja