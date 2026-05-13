Zieliński w samym centrum, a tu doniesienia z Włoch. Ogromne pieniądze na stole

Piotr Zieliński w ostatnich miesiącach jest wiodącą postacią Interu Mediolan, a jego rola przy odzyskaniu tytułu najlepszej ekipy we Włoszech przez Inter była kluczowa. Jeden z gwiazdorów reprezentacji Polski cieszy się przez to oczywiście olbrzymim szacunkiem kibiców klubu ze stolicy Lombardii i niemal pewne wydaje się, że "Zielu" będzie jednym z bohaterów finału Pucharu Włoch.

Tam "Nerazzurri" zmierzą się z Lazio Rzym, co dla Interu będzie okazją do odzyskania kolejnego trofeum. Po raz ostatni Inter wywalczył Coppa Italia przed dwoma laty, pokonując w finale Fiorentinę 2:1.

Zwycięstwo w Pucharze Włoch, oprócz samego - jakże cennego trofeum w gablocie oraz prestiżu, może przynieść ekipie Piotra Zielińskiego ogromny zastrzyk gotówki. Dziennik "La Gazzetta dello Sport" przyjrzał się temu, na jaką kwotę mogą liczyć Mediolańczycy oraz ile już zainkasowali w sezonie.

- Dwudziesty pierwszy tytuł mistrzowski Włoch gwarantuje "Nerazzurrim" kwotę około 19 milionów euro za zajęcie pierwszego miejsca w lidze, co według szacunków "Gazzetty" zwiększy całkowite przychody z Serie A do 86 milionów euro. To nieco więcej niż 84 miliony euro, które 'Nerazzurri' zarobili w zeszłym sezonie, kiedy zajęli drugie miejsce - donoszą Włosi.

Samo pokonanie Lazio w finale Pucharu Włoch mogłoby przełożyć się na dodatkowe ok. 7 mln euro do budżetu klubowego.

To jednak wciąż nie koniec wyliczeń, bo nie można zapomnieć oczywiście o premii związanej z udziałem w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Okazuje się, że w w biurach Interu już teraz działacze mogą spodziewać się przychodów w wysokości ok. 50 mln euro.

Dla Piotra Zielińskiego będzie okazja do wywalczenia drugiego Pucharu Włoch w swojej karierze. Wcześniej gwiazdor reprezentacji Polski sięgnął po Coppa Italia w sezonie 2019/2020, jeszcze w barwach SSC Napoli.

