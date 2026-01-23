Zieliński uderzył pierwszy. Potem błyskawiczny nokaut. Demolka w osiem minut

Lider kontra przedostatnia ekipa tabeli Serie A. Żelazny faworyt i skazywani na pożarcie rywale. Idealne okoliczności do sprawienia sensacji kolejki.

Inter potrzebował mocnego uderzenia, by zrehabilitować się za porażkę z Arsenalem w Lidze Mistrzów (1:3) sprzed trzech dni. Goście liczyli na słabszą dyspozycję dnia giganta z Lombardii. I przez dłuższy moment wydawało się, że... wrócą do domu z punktową zdobyczą.

Piotr Zieliński w roli niezawodnego egzekutora. Inter był ranny, ale wyprowadził zabójczą ripostę

Po 23 minutach trybuny San Siro były owładnięte konsternacją. Pisa prowadziła w jaskini lwa różnicą dwóch goli. Dla gospodarzy to był ciężki nokdaun.

Obie bramki zdobył Stefano Moreo, rodowity mediolańczyk. Jeszcze przed upływem kwadransa uderzył lobem do pustej bramki, gdy fatalny błąd przed polem karnym popełnił Yann Sommer. Później pokonał Szwajcara strzałem głową, finalizując centrę z kornera.

Odpowiedź Interu? Okazała się atomowa. Trzy gole w osiem minut, jeszcze przed przerwą.

Sygnał do odwetu dał Piotr Zieliński. Była 39. minuta, gdy podszedł do wykonania rzutu karnego, na który wcześniej sam zapracował (zagranie ręką po strzale Polaka). Przymierzył idealnie pod porzeczkę i było już tylko 1:2.

"Narrazzuri" nie zadowolili się jednak trafieniem kontaktowym. Jeszcze przed przerwą zdołali wyjść na prowadzenie, za każdym razem kierując piłkę do siatki strzałem głową. Najpierw uczynił to Lautaro Martinez, a już w doliczonym czasie gry - Francisco Pio Esposito.

Rozwiń

Po zmianie stron Inter kontrolował przebieg spotkania. Pisa nie miała żadnych argumentów, by jeszcze raz postawić się faworytowi. Z każdą kolejnym kwadransem stawało się jasne, że komplet punktów zostanie na Stadio Giuseppe Meazza.

Ale lider tabeli nie ograniczył się do pilnowania wyniku. W końcowych minutach golkipera gości pokonali jeszcze Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny i Henrich Mchitarjan. Rezultat 6:2 oddaje różnicę klas obu zespołów.

Dzięki wygranej drużyna Christiana Chivu umocniła pozycję na szczycie tabeli. Jej przewaga nad drugim Milanem wzrosła do sześciu punktów. "Rossoneri" mają na koncie jeden mecz rozegrany mniej.

Statystyki meczu Inter Mediolan 6 - 2 Pisa Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 34 8 Strzały celne 14 3 Strzały niecelne 12 2 Strzały zablokowane 8 3 Ataki 139 87

Piotr Zieliński okazał się niezawodnym egzekutorem rzutu karnego Piero CRUCIATTI AFP

I tak sześć razy. Inter rozbił outsidera, mimo że po 23 minutach przegrywał już 0:2 MATTEO BAZZI PAP

Federico Dimarco zaczynał mecz na ławce rezerwowych. Skończył z golem i dwiema asystami MATTEO BAZZI PAP

Inter Mediolan - Pisa SC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports