Zieliński uderzył pierwszy. Potem błyskawiczny nokaut. Demolka w osiem minut

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Inter Mediolan rozgromił 6:2 Pisę w 22. kolejce Serie A. Początek spotkania okazał się zgoła sensacyjny, bo skazywani na pożarcie goście prowadzili dwiema bramkami już po 22 minutach. Sygnał do odwetu dał Piotr Zieliński, skutecznie egzekwując rzut karny. Potem outsider przyjął pięć kolejnych ciosów, w tym dwa jeszcze przed przerwą. Dzięki wygranej "Nerrazzuri" umocnili się na pozycji lidera i nad drugim w tabeli Milanem mają obecnie sześć punktów przewagi.

Dwóch piłkarzy w niebiesko-czarnych strojach w dynamicznym momencie meczu, jeden z nich trzyma piłkę, a drugi z wyciągniętą ręką zbliża się do niego. Koszulki zawodników mają widoczne nazwiska i numery.
Po bramce Lautaro Martineza (z lewej) Inter remisował z Pisą 2:2Piero CRUCIATTIAFP

Lider kontra przedostatnia ekipa tabeli Serie A. Żelazny faworyt i skazywani na pożarcie rywale. Idealne okoliczności do sprawienia sensacji kolejki.

Inter potrzebował mocnego uderzenia, by zrehabilitować się za porażkę z Arsenalem w Lidze Mistrzów (1:3) sprzed trzech dni. Goście liczyli na słabszą dyspozycję dnia giganta z Lombardii. I przez dłuższy moment wydawało się, że... wrócą do domu z punktową zdobyczą.

Piotr Zieliński w roli niezawodnego egzekutora. Inter był ranny, ale wyprowadził zabójczą ripostę

Po 23 minutach trybuny San Siro były owładnięte konsternacją. Pisa prowadziła w jaskini lwa różnicą dwóch goli. Dla gospodarzy to był ciężki nokdaun.

Obie bramki zdobył Stefano Moreo, rodowity mediolańczyk. Jeszcze przed upływem kwadransa uderzył lobem do pustej bramki, gdy fatalny błąd przed polem karnym popełnił Yann Sommer. Później pokonał Szwajcara strzałem głową, finalizując centrę z kornera.

Odpowiedź Interu? Okazała się atomowa. Trzy gole w osiem minut, jeszcze przed przerwą.

Sygnał do odwetu dał Piotr Zieliński. Była 39. minuta, gdy podszedł do wykonania rzutu karnego, na który wcześniej sam zapracował (zagranie ręką po strzale Polaka). Przymierzył idealnie pod porzeczkę i było już tylko 1:2.

"Narrazzuri" nie zadowolili się jednak trafieniem kontaktowym. Jeszcze przed przerwą zdołali wyjść na prowadzenie, za każdym razem kierując piłkę do siatki strzałem głową. Najpierw uczynił to Lautaro Martinez, a już w doliczonym czasie gry - Francisco Pio Esposito.

    Po zmianie stron Inter kontrolował przebieg spotkania. Pisa nie miała żadnych argumentów, by jeszcze raz postawić się faworytowi. Z każdą kolejnym kwadransem stawało się jasne, że komplet punktów zostanie na Stadio Giuseppe Meazza.

    Ale lider tabeli nie ograniczył się do pilnowania wyniku. W końcowych minutach golkipera gości pokonali jeszcze Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny i Henrich Mchitarjan. Rezultat 6:2 oddaje różnicę klas obu zespołów.

    Dzięki wygranej drużyna Christiana Chivu umocniła pozycję na szczycie tabeli. Jej przewaga nad drugim Milanem wzrosła do sześciu punktów. "Rossoneri" mają na koncie jeden mecz rozegrany mniej.

      Serie A Enilive
      22. Kolejka
      23.01.2026
      20:45
      Zakończony
      Piotr Zieliński
      39' (k.)
      Lautaro Martinez
      41'
      Francesco Esposito
      45+-2'
      Federico Dimarco
      82'
      Ange-Yoan Bonny
      86'
      Henrikh Mchitarjan
      90+-3'
      Stefano Moreo
      11' , 23'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Inter Mediolan
      Pisa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Inter Mediolan
      6 - 2
      Pisa
      Posiadanie piłki
      64%
      36%
      Strzały
      34
      8
      Strzały celne
      14
      3
      Strzały niecelne
      12
      2
      Strzały zablokowane
      8
      3
      Ataki
      139
      87
      Piłkarz w trakcie wykonywania rzutu karnego na boisku, w tle kilku zawodników drużyny przeciwnej obserwujących moment strzału, widoczna intensywna koncentracja zawodnika oraz atmosfera stadionowa.
      Piotr Zieliński okazał się niezawodnym egzekutorem rzutu karnego Piero CRUCIATTIAFP
      Grupa piłkarzy obejmuje się i cieszy po zdobyciu bramki lub zwycięstwie, wszyscy ubrani są w niebieskie stroje sportowe, wyrażając radość i wspólnotę.
      I tak sześć razy. Inter rozbił outsidera, mimo że po 23 minutach przegrywał już 0:2MATTEO BAZZI PAP
      Piłkarz w granatowo-czarnej koszulce z jasnymi włosami wykonuje gest ręką w kierunku głowy, tło rozmyte, widoczne logo sponsora oraz klubowe na koszulce.
      Federico Dimarco zaczynał mecz na ławce rezerwowych. Skończył z golem i dwiema asystami MATTEO BAZZI PAP
      Inter Mediolan - Pisa SC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

