Sezon 2025/26 wkracza w decydującą fazę. Właśnie teraz największe kluby piłkarskie świata przystępują lub lada moment będą przystępować do decydujących rywalizacji w poszczególnych rozgrywkach.

Inter Mediolan jest w trudnej sytuacji. Drużyna Piotra Zielińskiego zagrożona jest bowiem tym, że pożegna się z Ligą Mistrzów już na etapie baraży.

Walka o awans do 1/8 finału z rewelacyjnym w tym sezonie Bodo/Glimt zapowiadała się na trudną. Po porażce 1:3 w Norwegii sytuacja znacznie się pogorszyła.

Inter Mediolan nadal może odwrócić losy dwumeczu na Giuseppe Meazza, ale właśnie teraz Piotr Zieliński i spółka otrzymali fatalną wiadomość.

Oficjalnie: Lautaro Martinez kontuzjowany. Kluczowe mecze bez lidera

Kontuzji doznał bowiem lider zespołu. Lautaro Martinez opuścił boisko w meczu z Bodo/Glimt w 61. minucie, a teraz klub wydał komunikat w jego sprawie.

Argentyńczyk z powodu urazu naciągnięcia mięśnia w dolnej części łydki lewej nogi będzie wyłączony z gry na ok. miesiąc. To oznacza, że nie zagra w rewanżu przeciwko Bodo/Glimt w Mediolanie. Opuści również derby stolicy Lombardii z AC Milan, które są zaplanowane na 8 marca.

Utrata Lautaro Martineza to dla Interu Mediolan wyjątkowo bolesny cios. Argentyńczyk od wielu sezonów stanowi o sile linii ataku "Nerazzurrich". Tylko w tym sezonie zawodnik ten zdobył już 18 goli i zanotował 4 asysty w 35 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Warto wspomnieć, że mecz Bodo/Glimt z urazem zakończył również Piotr Zieliński. W przypadku Polaka prognozy są jednak o wiele bardziej optymistyczne. Możliwe, że zobaczymy go już w najbliższy weekend w spotkaniu ligowym przeciwko Lecce.

W Serie A po 25 kolejkach Inter Mediolan plasuje się na pierwszym miejscu z przewagą siedmiu punktów nad drugim Milanem. W najbliższym czasie przekonamy się, czy bez Lautaro Martineza drużyna Chivu będzie w stanie utrzymać prowadzenie w stawce.

