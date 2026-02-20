Zieliński otrzymał fatalną wiadomość. W najgorszym momencie, koszmar wisi w powietrzu

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Potwierdzają się fatalne wieści dla Interu Mediolan i wszystkich jego kibiców. Klub oficjalnie poinformował, że gwiazda zespołu i lider ofensywy zespołu Cristiana Chivu, czyli Lautaro Martinez, doznał urazu, który wykluczy go z gry na kilka tygodni. To oznacza, że w tym momencie sytuacja drużyny Piotra Zielińskiego mocno się skomplikowała. A teraz czekają ją bardzo ważne i trudne mecze.

Piłkarz w pasiastym, niebiesko-czarnym stroju z logo klubu Inter Mediolan kuca na murawie, wyrażając emocje po zakończonym meczu. W wycięciu drugi zawodnik Interu okazuje emocje, trzymając za rękę rywala po meczu.
Lautaro Martinez kontuzjowany. Fatalne wieści dla Zielińskiego i spółki Mattia Pistoia - Inter/Inter / Image Photo Agency Getty Images

Sezon 2025/26 wkracza w decydującą fazę. Właśnie teraz największe kluby piłkarskie świata przystępują lub lada moment będą przystępować do decydujących rywalizacji w poszczególnych rozgrywkach.

Inter Mediolan jest w trudnej sytuacji. Drużyna Piotra Zielińskiego zagrożona jest bowiem tym, że pożegna się z Ligą Mistrzów już na etapie baraży.

Walka o awans do 1/8 finału z rewelacyjnym w tym sezonie Bodo/Glimt zapowiadała się na trudną. Po porażce 1:3 w Norwegii sytuacja znacznie się pogorszyła. 

Inter Mediolan nadal może odwrócić losy dwumeczu na Giuseppe Meazza, ale właśnie teraz Piotr Zieliński i spółka otrzymali fatalną wiadomość.

Gorąco po meczu Interu. Zieliński bohaterem, Boniek nie wytrzymał. Mocne słowa

Oficjalnie: Lautaro Martinez kontuzjowany. Kluczowe mecze bez lidera

Kontuzji doznał bowiem lider zespołu. Lautaro Martinez opuścił boisko w meczu z Bodo/Glimt w 61. minucie, a teraz klub wydał komunikat w jego sprawie.

Argentyńczyk z powodu urazu naciągnięcia mięśnia w dolnej części łydki lewej nogi będzie wyłączony z gry na ok. miesiąc. To oznacza, że nie zagra w rewanżu przeciwko Bodo/Glimt w Mediolanie. Opuści również derby stolicy Lombardii z AC Milan, które są zaplanowane na 8 marca.

Utrata Lautaro Martineza to dla Interu Mediolan wyjątkowo bolesny cios. Argentyńczyk od wielu sezonów stanowi o sile linii ataku "Nerazzurrich". Tylko w tym sezonie zawodnik ten zdobył już 18 goli i zanotował 4 asysty w 35 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Warto wspomnieć, że mecz Bodo/Glimt z urazem zakończył również Piotr Zieliński. W przypadku Polaka prognozy są jednak o wiele bardziej optymistyczne. Możliwe, że zobaczymy go już w najbliższy weekend w spotkaniu ligowym przeciwko Lecce.

W Serie A po 25 kolejkach Inter Mediolan plasuje się na pierwszym miejscu z przewagą siedmiu punktów nad drugim Milanem. W najbliższym czasie przekonamy się, czy bez Lautaro Martineza drużyna Chivu będzie w stanie utrzymać prowadzenie w stawce.

Zobacz również:

Piotr Zieliński po zdobyciu zwycięskiego gola w meczu z Juventusem
Serie A

Pracował z Zielińskim, teraz obnaża prawdę na temat Polaka. Włoch bez hamulców

Igor Szarek
Igor Szarek
Dwóch piłkarzy w niebiesko-czarnych strojach w dynamicznym momencie meczu, jeden z nich trzyma piłkę, a drugi z wyciągniętą ręką zbliża się do niego. Koszulki zawodników mają widoczne nazwiska i numery.
Po bramce Lautaro Martineza (z lewej) Inter remisował z Pisą 2:2Piero CRUCIATTIAFP
Przed momentem Lautaro Martinez pokonał golkipera Empoli
Przed momentem Lautaro Martinez pokonał golkipera EmpoliALBERTO PIZZOLIAFP
Sędzia piłkarski w żółtej koszulce rozmawia z piłkarzem o nazwisku Lautaro, który nosi ciemny strój z numerem 10 na plecach. Scena rozgrywa się na tle stadionu pełnego widzów.
Maurizio Mariani w akcjiGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Liga Konferencji – najpiękniejsze trafienia z dnia 19.02 (WIDEO)Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja