To na pewno boli, bo w ostatnim czasie sporo cierpieliśmy. To był nasz ostatni cel w tym sezonie, próbowaliśmy go osiągnąć resztkami sił. Włożyliśmy w to całe serce; ja dałem z siebie wszystko także na każdym treningu. Jest mi bardzo przykro, bo nie lubię przegrywać. Czuję smutek także względu na całą grupę. Ale jest coś, co muszę powiedzieć: trzeba chcieć tu być, rozumiecie? Tu walczymy o cele, więc przekaz jest jasny - kto chce z nami być, zostaje, a kto nie, musi odejść.