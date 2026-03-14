Zieliński i Zalewski na ustach Włochów. Polacy zagrali w hicie. Naprawdę to o nich napisali

Kluczowe zgrupowanie reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami. Toteż coraz większą uwagę bez wątpienia przykładamy do formy tych, którzy mają stanowić o sile naszej kadry. Nie ma najmniejszych złudzeń, że do grupy tych kluczowych zawodników należą: Piotr Zieliński oraz Nicola Zalewski.

Ten drugi niestety nie zagra w meczu półfinałowym barażów o mundial z Albanią w Warszawie, ale trzeba mieć nadzieję, że Polacy awansują, a Zalewski w finale może być kluczowym piłkarzem. Jak na razie obaj spotkali się na włoskim poletku. W hicie 29. kolejki Serie A na Giuseppe Meazza.

Zalewski i Zieliński nie zachwycili. Włosi wprost o Polakach

Spotkanie Interu Mediolan z Atalantą Bergamo zakończyło się wynikiem rozczarowującym dla obu stron, bo remisem 1:1. Zieliński zagrał przez cały mecz, a Zalewski zszedł z murawy w 65. minucie. Wówczas Inter prowadził 1:0. Włoskie media nikogo szczególnie za ten mecz nie chwalą, a Polacy zostali ocenieni podobnie.

"Pasalic próbował go kryć, ale mimo to udało mu się grać swoją grę, dużo dotykać piłki i zarządzać jej ruchem" - czytamy na portalu "calciomercato.com" w ocenie Zielińskiego, któremu wystawiono notę 6. Pół stopnia niżej oceniony został Zalewski. "Trochę w cieniu, rzadko dotykał piłki" - napisano w uzasadnieniu.

Inaczej na występ Polaków spojrzeli dziennikarze "sport.virgilio.it". Ci bowiem na notę 6,5 ocenili Zalewskiego, który dodatkowo trafił do zakładki "TOP". "Ostatni, który się poddał i jedyny, który ocalał z atakującego trójzębu Atalanty, po pierwszych zmianach Palladino. Miał piłkę i chęć do gry. Poświęcił mnóstwo energii" - czytamy.

Notę o pół stopnia niższą otrzymał tym razem Zieliński. "Rozgrywający i metronom Interu, ale także świetny obrońca. Chivu nigdy w niego nie wątpi" - napisano. "Szóstkę" nasz pomocnik otrzymał także od analizujących to hitowe włoskie spotkanie dla "tuttomercatoweb.com".

"Kryty przez cały mecz, miał problemy ze znalezieniem przestrzeni i decydowaniem o wyniku. Pomagał w przyspieszeniu gry, ale nie był tak groźnym pomocnikiem, jakiego widzieliśmy w tym sezonie" - czytamy. W tym źródle Zalewski ponownie przegrał "rywalizację" o pół punktu.

"Próbował wywalczyć sobie najlepszą pozycję, aby mieć wpływ na ofensywę swojego zespołu, ale jego najciekawsza akcja pojawiła się, gdy wychodził ze skrzydła do środka, aby wykonać zwód i dośrodkować" - napisano w uzasadnieniu. W tabeli Serie A Inter jest pierwszy, Atalanta siódma.

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach Interu

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan

