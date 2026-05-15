Zieliński dołączył do elitarnego grona. Boniek właśnie ogłosił to światu

Inter Mediolan w sezonie 2025/26 nie miał sobie równych na krajowym podwórku. Klub Piotra Zielińskiego na początku maja wywalczył sobie mistrzostwo Włoch na trzy kolejki przed końcem ligowych zmagań. Kilka dni temu Nerazzurri dołożyli do niego natomiast kolejny wielki sukces, jakim jest krajowy puchar. W środę, 13 maja, w finale rozgrywanym na Stadio Olimpico w Rzymie pokonali Lazio Rzym wynikiem 2:0 i rozpoczęli wielkie świętowania.

Jedną z kluczowych postaci drużyny Cristiana Chivu w tym sezonie okazał się Zieliński. Zdaniem wielu kibiców Polak był prawdziwym architektem w środkowej tercji boiska i często swoimi zagraniami napędzał groźne ataki Nerazzurrich.

We wspomnianym meczu ze stołecznym Lazio Piotr Zieliński spędził na murawie pełen wymiar czasu, ale niestety nie udało mu się zaliczyć bramki ani asysty. Brak decydujących liczb w spotkaniu nie był jednak dla niego powodem do rozczarowania, bowiem w rękach mógł trzymać kolejne trofeum wywalczone wspólnie z resztą drużyny.

Zieliński zaskoczył Bońka po zdobyciu dubletu. Były prezes PZPN wniebowzięty

W piątkowy poranek o Zielińskim znów zrobiło się głośno za sprawą wpisu Zbigniewa Bońka na platformie X. Były prezes PZPN podzielił się z kibicami prezentem otrzymanym od reprezentanta Polski. "Zielu" wysłał mu swoją koszulkę wraz z autografem, a 70-latek stwierdził, że zrewanżuje mu się w wyjątkowy sposób.

- Dzięki Piotrek. Od dzisiaj, wespół z Lato, Deyną, Lubańskim i Lewandowskim jesteś w mojej prywatnej Hall of Fame [Galerii sław] - napisał "Zibi", dołączając zdjęcie wspomnianego upominku.

Boniek prawdopodobnie planuje umieścić koszulkę w gablocie i usytuować ją w swojej kolekcji. Zieliński dołączy w ten sposób do prawdziwej galerii sław byłego prezesa PZPN, złożonej z nazwisk legend polskiej piłki.

Zarówno Boniek, jak i Zieliński spędzili znaczną część kariery we Włoszech. Co ciekawe, dzięki ostatniemu triumfowi w pucharze, drugi z piłkarzy przeskoczył tego pierwszego pod względem liczby trofeów wywalczonych w rozgrywkach organizowanych przez włoską federację. "Zibi" ma na swoim koncie dwa krajowe puchary i jedno mistrzostwo. "Zielu" od paru dni może się pochwalić podwójnym mistrzostwem i dwoma zwycięstwami w finałach Pucharu Włoch.

Piotr Zieliński

Zbigniew Boniek

