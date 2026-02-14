Co to był za mecz! Na to starcie czekali wszyscy zagorzali fani Serie A. W ramach 25. serii gier Inter zagrał u siebie z Juventusem. Od pierwszych minut spotkanie to było szalone.

Najpierw samobójcze trafienie zanotował Andrea Cambiaso. Jeszcze w pierwszej połowie ten sam zawodnik... zdobył prawidłową bramkę, tym razem dla swojej drużyny. Było 1:1. W 42. minucie z czerwoną kartką z boiska wyleciał Pierre Kalulu. Goście grali w osłabieniu.

Koszmarny błąd Skorupskiego i szybki gol Celticu w meczu z Bologną. WIDEO Polsat Sport

Zieliński buduje swoją legendę. Polak dał Interowi zwycięstwo

Wydawało się, że Inter musi dobić grających w dziesiątkę rywali. Trafienie na 2:1 zanotował Francesco Pio Esposito, jednak Juventus znów zdołał doprowadzić do remisu za sprawą gola Manuela Locatelliego z 83. minuty.

Wściekli zawodnicy Cristiana Chivu rzucili się do ataku. Z dystansu próbował m.in. Hakan Calhanoglu, jednak uderzenia Turka były albo niecelne, albo zablokowane.

W 90. minucie do gry wszedł Piotr Zieliński. Polak w efektowny sposób, z przekładką pomiędzy nogami przyjął piłkę zagraną przez Yanna Bissecka, podrobił, a następnie huknął po ziemi z lewej nogi. Płaski strzał reprezentanta Polski był nie do obrony. Bezradny Di Gregorio tylko patrzył na futbolówkę, która mija linię bramkową.

Rozwiń

Trafienie Zielińskiego sprawiło, że Inter wygrał 3:2. Polak zapewnił swojemu zespołowi trzy punkty. Bramka jest tylko zwieńczeniem jego kapitalnej formy. Nie dość, że co mecz napędza akcje drużyny i popisuje się bajeczną techniką, to jednocześnie notuje świetne liczby. Serce rośnie, kiedy we włoskiej lidze nasz rodak jest absolutnym hegemonem. Szczególnie dlatego, że niebawem czekają nas baraże o mundial.

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotr Zieliński Beata Zawadzka/East News East News

Piotr Zieliński Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Damian Żurek: Jestem człowiekiem, który na pewno się nie załamie Polsat Sport