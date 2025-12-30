Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zbigniew Boniek ogłasza. Chodzi o reprezentanta Polski. Prosto z Rzymu

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Pierwszy raz w tym sezonie Jan Ziółkowski w barwach AS Romy rozegrał dwa pełne mecze z rzędu. W poniedziałek nasz kadrowicz był szefem defensywy w starciu 17. kolejki Serie A przeciwko Genoi. Poczynania 20-latka na żywo, prosto z Stadio Olimpico w Rzymie śledził Zbigniew Boniek. Zaraz po ostatnim gwizdku były prezes PZPN opublikował wpis dotyczący młodziutkiego Polaka.

Mężczyzna w średnim wieku w jasnym golfie i ciemnym płaszczu stoi w otoczeniu ludzi na trybunach, wokół skupieni widzowie.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Ziółkowski to zdecydowanie najbardziej perspektywiczny reprezentant Polski, biorąc pod uwagę zawodników z linii obrony. Latem 20-latek odszedł z Legii Warszawa do Romy za ponad sześć milionów euro. Początki w gigancie Serie A nie należały do najprzyjemniejszych. W takim klubie o swoje trzeba bić się podczas każdego treningu.

Ostatnio trener Gian Piero Gasperini coraz bardziej przekonuje się do trzykrotnego reprezentanta Polski. 20 grudnia Ziółkowski rozegrał pełne spotkanie przeciwko Juventusowi (1:2), w którym mógł spisać się nieco lepiej. Na szczęście dziewięć dni później dał prawdziwy popis.

Udinese Calcio - Lazio Rzym. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Boniek widział Polaka na żywo. Miał do przekazania jedno. Co za słowa

W poniedziałek Roma na własnym stadionie zagrała z Genoą w 17. kolejce. Wszystko wyjaśniło się już w pierwszej połowie, kiedy to gospodarze trzykrotnie trafili do siatki (3:1). Znów całe 90 minut rozegrał polski defensor, który w tym spotkaniu królował na murawie.

"Jego doświadczenie w Romie nie zaczęło się dobrze, ale odmienił losy meczu. Jednym z najważniejszych momentów jego występu był faul na Calebie Ekubanie, który mógłby go wyprowadzić na otwartą grę" - odnotowali włoscy dziennikarze. 20-latek świetnie czuje się w trójosobowym bloku obrony, który tym razem uzupełnili Hermoso i Mancini.

Zobacz również:

Był na wypożyczeniu w Radomiaku, teraz może trafić do Barcelony
La Liga

Koszmar Barcelony, nagle takie wieści z Hiszpanii. Lewandowski może zagrać z byłym graczem Ekstraklasy

Igor Szarek
Igor Szarek

    Platforma "Flashcore" wybrała Jana Ziółkowskiego piłkarzem meczu, przyznając mu notę "8,2". Dobra forma naszego kadrowicza z pewnością cieszy polskich kibiców, szczególnie w perspektywie marcowych baraży mistrzostw świata.

    W poniedziałkowy wieczór na Stadio Olimpico zawitał również Zbigniew Boniek. Były selekcjoner i prezes PZPN na żywo oglądał poczynania 20-latka. Jego pomeczowa ocena była krótka, ale jak zawsze wartościowa.

    Milo było Janka dzisiaj oglądać. Duży krok do przodu, brawo
    napisał Boniek w mediach społecznościowych po występie Ziółkowskiego.

    Do tej pory wychowanek MKS Polonii rozegrał w Romie dziewięć spotkań, nadal czeka na premierowego gola i asystę. Obecnie ekipa ze stolicy Włoch zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A z 33. punktami. Do pierwszego Interu traci zaledwie trzy oczka, choć ma jeden rozegrany mecz więcej.

    Zobacz również:

    Maria Andrejczyk
    Sportowe życie

    A jednak to prawda ws. Andrejczyk. Wcale się nie kryje, oto jej nowy partner

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Młody mężczyzna w sportowej bluzie i zielonej kamizelce z logo Toyota uśmiecha się i pokazuje kciuk w górę. W tle widać rozmazany stadion z kibicami oraz innych zawodników w strojach sportowych.
    Jan ZiółkowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Młody mężczyzna z jasnymi włosami ubrany w sportową bluzę z geometrycznym wzorem i logo Adidasa na tle rozmytego, ciemnoniebieskiego tła.
    Jan ZiółkowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Zbigniew Boniek
    Zbigniew BoniekPiotr Kamionka/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja