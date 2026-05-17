Zaskoczenie w Serie A, Liga Mistrzów ucieka gigantowi. Bolesny moment

Paweł Czechowski

Jeśli mowa o rozgrywkach włoskiej Serie A, to już od pewnego czasu wiemy to, co najważniejsze - mianowicie że po mistrzostwo w sezonie 25/26 sięgnął Inter Mediolan. Wciąż jednak ważą się losy układu tabeli na nieco niższych miejscach klasyfikacji włoskiej ekstraklasy, skorelowanych z udziałem w Lidze Mistrzów - i wygląda na to, że prestiżowe europejskie rozgrywki uciekną ekipie Arkadiusza Milika, czyli Juventusowi.

Piłkarz Fiorentiny w fioletowym stroju drybluje piłką między dwoma zawodnikami Juventusu podczas meczu Serie A
Serie A: Mecz Juventus - FiorentinaNurPhotoGetty Images

Zmagania w ramach Serie A w kampanii 2025/2026 są już o krok od ostatecznego domknięcia - i niemal wszystkie karty zostały w tym przypadku wyłożone na stół. Mistrzostwo kraju jakiś czas temu trafiło oficjalnie w ręce Interu Mediolan, z kolei w kwestii spadkowiczów wiadomym jest, że dojdzie do relegacji Pisy i Hellasu Werona.

Do obsadzenia pozostało już tylko jedno miejsce dla drużyny, która wraz z ekipami "I Torrich" i "Gialloblu" trafi do Serie B, natomiast wiele ciekawych rzeczy dzieje się też na przeciwległym krańcu ligowej klasyfikacji, gdzie wciąż niejasny jest układ klubów w kontekście udziału w europejskich pucharach.

Udział w najbardziej prestiżowej kontynentalnej rywalizacji - czyli Lidze Mistrzów - ma już zapewniony oczywiście Inter, występ w Champions League przypieczętowało także Napoli, natomiast dwa pozostałe "bilety" przypadną komuś z czwórki Milan, Roma, Como i Juventus, przy czym ostatni z tych zespołów już... niemalże wypisał się z całej zabawy w tę niedzielę.

Serie A. Juventus niespodziewanie przegrał z Fiorentiną. Marzenia o Lidze Mistrzów zaczęły uciekać

"Stara Dama" 17 maja podjęła bowiem u siebie Fiorentinę, prezentującą w obecnym sezonie raczej mierną formę i... niespodziewanie uległa rywalom z Toskanii 0:2. Wynik otworzył w tym przypadku w 34. minucie Cher Ndour, a "Bianconerich" w minucie 83. dobił Rolando Mandragora po absolutnie przepięknym trafieniu:

Porażka z Florentczykami sprawiła, że na kolejkę przed zakończeniem współzawodnictwa w Serie A Juventus jest na szóstym miejscu w tabeli i do pozycji gwarantującej LM (czwartej) brakuje mu dwóch punktów.

Tymczasem kontrkandydaci do gry w Champions League powygrywali swoje spotkania 37. kolejce, a terminarz będzie im raczej sprzyjać na zakończenie sezonu. Roma zmierzy się ze wspominanym już Hellasem, Como zagra z Cremonese (balansującym na granicy utrzymania), a Milan spróbuje swych sił przeciw Cagliari, kolejnemu klubowi z dolnych rejestrów zestawienia ligowego.

Juventus zakończy sezon derbami. Milik pożegna się ze "Starą Damą"?

"Starą Damę" tymczasem czekają... derby z Torino, a "Byki" przecież łatwo nie przepuszczą okazji, by pognębić swojego rywala zza miedzy - w listopadzie zresztą urwały one Juventusowi punkty przy rezultacie remisowym.

Wszystkie spotkania 38. kolejki Serie A odbędą się 24 maja o godz. 15.00. "Derby della Mole", na co warto zwrócić uwagę, mogą stać się pożegnaniem Arkadiusza Milika z ekipą "Juve", bowiem przyszłość Polaka w Piemoncie zdaje się wisieć na włosku. Napastnik wrócił do kadry meczowej "Bianconerich" na mecz z Fiorentiną po niedawnej kontuzji, ale nie zagrał ani minuty.

Serie A Enilive
37. Kolejka
17.05.2026
12:00
Zakończony
Cher Ndour
34'
Rolando Mandragora
83'
Statystyki meczu

Juventus
0 - 2
ACF Fiorentina
Posiadanie piłki
53%
47%
Strzały
26
10
Strzały celne
9
4
Strzały niecelne
10
3
Strzały zablokowane
7
3
Ataki
98
72

Maciej Brzeziński
