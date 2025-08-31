Zaskakujący transferowy hit na sam koniec okienka. Legenda Premier League rusza do Włoch

Letnie okienko w większości europejskich lig zakończy się wraz z początkiem września - i jak dotychczas upłynęło ono pod znakiem m.in. naprawdę kosztownych transferów do Premier League.

Rekordowo wiele w tym przypadku wydał Liverpool, który za 125 mln euro pozyskał Floriana Wirtza, a za blisko 100 mln zakontraktował też Hugo Ekitike. Spore kwoty na wzmocnienia przekazały również ekipy Manchesteru United czy Arsenalu. Tymczasem jeden z najbardziej nietypowych transferów nastąpił w kierunku z Wysp Brytyjskich.

Jamie Vardy piłkarzem Cremonese. Nowy rozdział kariery we Włoszech

We wczesne niedzielne popołudnie Fabrizio Romano poinformował, że do ekipy beniaminka Serie A, US Cremonese, dołączy nie kto inny jak Jamie Vardy, legenda Leicester City i jeden z najlepszych napastników PL w XXI wieku.

"Grigiorossi" nie wydali na zawodnika ani eurocenta - ten bowiem od pewnego czasu był wolnym agentem po tym, jak wygasł jego kontrakt z "Lisami". Vardy w Cremonie ma pozostać co najmniej do czerwca 2026 roku, a w wypadku utrzymania się zespołu we włoskiej ekstraklasie może zostać aktywowana opcja prolongaty o jeszcze jedną kampanię.

Kadrowa rewolucja w Cremonese. Drużyna weszła w sezon wzmocniona przez kilkunastu graczy

Trzeba przy tym przyznać, że Cremonese w lidze weszło w sezon wręcz fantastycznie - klub zaczął od sensacyjnego triumfu 2:1 nad AC Milan, a potem poszedł za ciosem i ograł też Sassuolo 3:2.

USC, które po przerwie reprezentacyjnej zagra z Hellasem Verona, przed domknięciem transferu Vardy'ego łącznie - licząc też wypożyczenia - pozyskało aż 14 futbolistów - wśród nich co ciekawe m.in. Romano Florianiego Mussoliniego, prawnuka sławetnego dyktatora.

