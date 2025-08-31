Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakujący transferowy hit na sam koniec okienka. Legenda Premier League rusza do Włoch

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Letnie okienko transferowe w znaczącej liczbie europejskich lig zbliża się do swojego wielkiego zakończenia, a tymczasem wciąż nie brakuje naprawdę interesujących - a momentami w gruncie rzeczy nawet zaskakujących - przenosin. W ostatni dzień sierpnia media obiegła wiadomość dotycząca Jamiego Vardy'ego - legendy Leicester City oraz całej Premier League. Anglik niebawem będzie kontynuować swoją karierę w Serie A.

Jamie Vardy
Jamie VardyGeorge WoodGetty Images

Letnie okienko w większości europejskich lig zakończy się wraz z początkiem września - i jak dotychczas upłynęło ono pod znakiem m.in. naprawdę kosztownych transferów do Premier League.

Rekordowo wiele w tym przypadku wydał Liverpool, który za 125 mln euro pozyskał Floriana Wirtza, a za blisko 100 mln zakontraktował też Hugo Ekitike. Spore kwoty na wzmocnienia przekazały również ekipy Manchesteru United czy Arsenalu. Tymczasem jeden z najbardziej nietypowych transferów nastąpił w kierunku z Wysp Brytyjskich.

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Jamie Vardy piłkarzem Cremonese. Nowy rozdział kariery we Włoszech

We wczesne niedzielne popołudnie Fabrizio Romano poinformował, że do ekipy beniaminka Serie A, US Cremonese, dołączy nie kto inny jak Jamie Vardy, legenda Leicester City i jeden z najlepszych napastników PL w XXI wieku.

"Grigiorossi" nie wydali na zawodnika ani eurocenta - ten bowiem od pewnego czasu był wolnym agentem po tym, jak wygasł jego kontrakt z "Lisami". Vardy w Cremonie ma pozostać co najmniej do czerwca 2026 roku, a w wypadku utrzymania się zespołu we włoskiej ekstraklasie może zostać aktywowana opcja prolongaty o jeszcze jedną kampanię.

Kadrowa rewolucja w Cremonese. Drużyna weszła w sezon wzmocniona przez kilkunastu graczy

Trzeba przy tym przyznać, że Cremonese w lidze weszło w sezon wręcz fantastycznie - klub zaczął od sensacyjnego triumfu 2:1 nad AC Milan, a potem poszedł za ciosem i ograł też Sassuolo 3:2.

USC, które po przerwie reprezentacyjnej zagra z Hellasem Verona, przed domknięciem transferu Vardy'ego łącznie - licząc też wypożyczenia - pozyskało aż 14 futbolistów - wśród nich co ciekawe m.in. Romano Florianiego Mussoliniego, prawnuka sławetnego dyktatora.

Zobacz również:

Kacper Urbański w barwach Monzy
Ekstraklasa

Zwrot akcji ws. polskiego talentu. Gigant ze Skandynawii wchodzi do gry, kłopoty Legii

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
    Jamie Vardy - legenda Leicester City
    Jamie Vardy - legenda Leicester CityMI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Gareth Copley/Getty ImagesAFP
    Jamie Vardy
    Jamie VardyRui Vieira/Associated Press/East NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja