Po latach gry dla AS Roma ostatnie miesiące były wyjątkowo intensywne dla Nicoli Zalewskiego. Na początku lutego tego roku reprezentant Polski nieoczekiwanie został wypożyczony ze stołecznego klubu do Interu Mediolan - ówczesnego mistrza Włoch i drużyny będącej blisko obrony wywalczonego tytułu.

Zalewski dołączył tym samym do Piotra Zielińskiego, który do Mediolanu trafił zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Pobyt 23-latka w Interze można ocenić raczej pozytywnie. Zalewski zachwycił już w debiucie notując asystę przy bardzo cennym golu na wagę remisu w derbowym starciu z AC Milan. Polacy wraz z Interem dotarli do finału Ligi Mistrzów, a na ostatniej prostej przegrali Scudetto z Napoli.

W trakcie odbywających się w USA Klubowych Mistrzostw Świata Inter ogłosił aktywowanie klauzuli zawartej w umowie wypożyczenia Polaka, który finalnie został na stałe piłkarzem mediolańskiego klubu. Zalewski jednak w Interze długo nie zabawił, bo jego usługami zainteresowała się Atalanta. Inter na tej transakcji zrobił świetny interes. Według włoskich mediów kwota wykupu Zalewskiego z Romy wyniosła sześć milionów euro, natomiast reprezentant Polski do Bergamo przeniósł się za kwotę około 17 milionów euro.

Zalewski bardzo bliski asysty w debiucie. To już zdarzyło się wcześniej

Zalewski nie musiał długo czekać na debiut w barwach nowego klubu. Reprezentant Polski wyszedł od pierwszej minuty w inaugurującym sezon Serie A mecz z Pisą. Ustawiony przez trenera na lewym wahadle Zalewski zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Szczególnie imponować mogła duża aktywność w ofensywie, Polak notował dużo wygranych pojedynków na lewej flance.

Naprawdę niewiele zabrakło, by w drugim debiucie z rzędu Zalewski zanotował asystę. W 58. minucie Polak świetnie dośrodkował wprost na głowę kolegi z zespołu. Wypatrzony przez Zalewskiego Gianluca Scamacca otrzymał bardzo precyzyjne zagranie, jednak po jego strzale głową futbolówka odbiła się tylko od poprzeczki.

Groźnych podań Zalewskiego, po których Atalanta mogła strzelić kolejne bramki, było znacznie więcej. Ostatecznie klub z Bergamo na inaugurację sezonu zaledwie zremisował 1:1 z Pisą, co nie może satysfakcjonować drużyny, której celem jest co najmniej wywalczenie udziału w europejskich pucharach w kolejnym sezonie.

Nie wszystko jednak w debiucie Zalewskiego poszło tak jak powinno. Polak nieco zawinił przy straconym w 26. minucie golu. Sprowadzony z Interu wahadłowy dał się łatwo ograć z boku boiska przez Idrissę Tourę. Niemiec swoim dryblingiem dostał na tyle dużo miejsca, że był w stanie precyzyjnie dograć futbolówkę w pole karne rywala. Tam, po lekkim zamieszaniu, piłkę do własnej bramki niefortunnie skierował defensor Atalanty Isak Hien.

Rozwiń

Włoskie media doceniły Zalewskiego. Po debiucie wskazali tylko na jeden mankament

Błąd przy straconej bramce nie umknął redakcji ""La Gazzetta dello Sport"", która oceniła występ Zalewskiego na "6" w dziesięciostopniowej skali. Reszta włoskich portali była już bardziej łaskawa dla reprezentanta Polski. Debiut Zalewskiego szczególnie docenił włoski Eurosport. W ich ocenie Polak był jednym z najlepszych w drużynie, w związku z czym zasłużył na "siódemkę".

- Jeśli tak jest, to jest graczem odrodzonym: niekończące się dośrodkowania, z których wiele było niezwykle niebezpiecznych oraz nieustanna dynamika ataku. Stwarza liczne okazje dla swoich kolegów z drużyny, a nawet sam jest bliski zdobycia bramki - tak na debiut Zalewskiego spojrzeli dziennikarze włoskiego Eurosportu.

Pozostałe media były raczej zgodne i bardzo przyzwoicie oceniły występ Zalewskiego. Na notę "6,5" Polak zasłużył w opinii "Sky Sports Italia", "sport.virgillo.it" oraz "goal.com". Nieco niżej wahadłowego oceniły portale "Il Messaggero" oraz "bergamotommorow.it", które wręczyły Zalewskiemu "szóstkę".

Zalewski bardzo szybko zaadaptował się w nowej drużynie i już w debiucie pokazał, że jest w stanie dać Atalancie nowy impuls w ofensywie. Jeżeli tylko poprawie ulegnie sytuacja w defensywie, to i włoskie media w przyszłości nie będą musiały zwracać uwagę na przegrane pojedynki, które kończyły się stratą gola.

Atalanta w drugiej serii spotkań zagra z Parmą, której napastnikiem wciąż pozostaje Adrian Benedyczak. Zalewski pomimo odejścia z Interu będzie miał okazję występować w Lidze Mistrzów. Atalanta dzięki zajęciu trzeciej pozycji w poprzednim sezonie Serie A ma zagwarantowany udział w fazie ligowej rozgrywek. Z kim Zalewski będzie mógł się zmierzyć w ramach Champions League, dowiemy się już 28 sierpnia, gdy odbędzie się losowanie terminarza.

Nicola Zalewski niedawno przeszedł do Atalanty z Interu Mediolan EMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nicola Zalewski Sergei GAPON / AFP AFP