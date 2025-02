W ostatnich tygodniach jednym z głośniejszych tematów piłkarskich w Polsce niespodziewanie stała się postać Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski bowiem wobec trudnej sytuacji w AS Roma zdecydował się odejść z zespołu z Rzymu. W poszukiwaniu minut miał do wyboru kilka opcji. Na stole leżała oferta wypożyczenia z Francji, a konkretnie Olympique Marsylia, z Turcji, a także z Włoch - konkretnie z Interu Mediolan. Mistrzowie Serie A zainteresowali się Zalewskim jako opcją na jakościowego zmiennika. Reklama

Także w samym Mediolanie pojawiło się zdziwienie tym ruchem, co przyznał w rozmowie ze Sport Interia Ivan Cardia z "Tuttomercatoweb". - Byłem troszkę zaskoczony, gdy pierwszy raz powiedziano mi, że może przyjść do Interu, bo w Romie miał przecież sporo problemów. Inter nie mógł wybrać innej opcji niż wypożyczenie, ale do tego Zalewski musiał przedłużyć swój kontrakt z Romą, co ostatecznie zrobił. To nie było takie oczywiste. Początkowo miało nawet dojść do wymiany na linii Inter - Roma i do Rzymu miał powędrować Frattesi, a do Mediolanu Zalewski, ale Inter się na to nie zgodził - mówi nam dziennikarz.

Bolesna diagnoza ws. Zalewskiego. Trudna sytuacja Polaka

Pierwsze występy w zespole mistrzów Włoch były ze strony Zalewskiego naprawdę imponujące. W debiucie nasz kadrowicz zanotował asystę przy golu na 1:1 w derbach Mediolanu, a później dał bardzo pozytywne impulsy, wchodząc z ławki rezerwowych w meczach Serie A z Fiorentiną i Juventusem. Trudno powiedzieć jakieś złe słowa o Zalewskim po jego pierwszych występach w zespole z Mediolanu. Reklama

- W swoich pierwszych meczach Zalewski wywarł naprawdę duży wpływ na grę i wyniki Interu. Myślę, że dzięki temu może liczyć na sporo minut. Inzaghi uchodzi wprawdzie za trenera, który woli dawać czas na boisku bardziej doświadczonym piłkarzom. W przeszłości piłkarze w wieku Zalewskiego nie dostawali zbyt wielu minut u Inzaghiego, ale jakość, którą prezentuje na murawie Polak sprawia, że może liczyć na więcej szans od trenera - dodaje Cardia.

- Myślę, że najważniejsze u Zalewskiego jest to, co robi z piłką przy nodze. Uważam, że gdy ma ją przy stopie może pokazać swoją boiskową inteligencję, niekoniecznie poza boiskiem, co z pewnością może poprawić. Skupmy się jednak na boisku, a tam wiele rzeczy robi dobrze, ale podobnie, jak u Zielińskiego, może poprawić swoją ciągłość i regularność. Musi mieć zawsze to pozytywne nastawienie, które miał w pierwszych meczach. To bardzo jakościowy zawodnik, który ma niesamowitą szybkość, którą już wykorzystał w Interze - kontyuuje nasz rozmówca.

We włoskich mediach pojawiła się już nawet swoista euforia, a niektórzy dziennikarze zaczęli oczekiwać, że Polak będzie grał od pierwszych minut. Niestety Cardia tonuje nastroje. - Moim zdaniem Zalewski nie ma szans na zostanie podstawowym wyborem Inzaghiego. Być może w pewnych meczach dostanie szansę od pierwszych minut w tych teoretycznie mniej ważnych meczach, bo Inter ma przed sobą mnóstwo spotkań. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby miał "wygryźć" ze składu Federico Di Marco na te najważniejsze rywalizacje, nawet jeśli Włoch nie jest w najwyższej formie. Być może, jeśli Inter wykupi Zalewskiego, to w przyszłym roku Polak będzie miał szansę zapracować na miano zawodnika wyjściowego składu - stwierdza bezlitośnie dziennikarz. Reklama

Zieliński małym rozczarowaniem. Oczekiwano więcej

Nie możemy jednak zapominać, że w Mediolanie jest jeszcze jeden Polak. Piotr Zieliński trafił do klubu na zasadzie wolnego transferu. - Moje pierwsze wrażenie, gdy usłyszałem o transferze Zielińskiego, było oczywiście dobre. To bardzo dobry pomocnik z dużym doświadczeniem w Serie A, wygrał nawet ligę w barwach SSC Napoli. Dodatkowo przyszedł do Interu za darmo. Myślałem wówczas, że może być zastępstwem dla Mkhitaryana, który jest już dość starym piłkarzem. Inter zyskał jakościowego zawodnika z międzynarodowym doświadczeniem - zdradza nam Cardia.

Początek Zielińskiego zdaje się jednak nieco trudniejszy od wejścia młodszego kolegi z kadry. - Jak na razie nie ma równej formy. W pewnych okresach gra dobrze, w innych słabo. Ogólnie moim zdaniem, jeśli rozmawiamy o pierwszych miesiącach Zielińskiego w Interze, to ludzie mają prawo być szczęśliwi z tego, co prezentuje Polak. Być może wydawało się, że będzie miał więcej czasu na boisku, przez wiek Mkhitaryana. Jak na razie jest jednak jedynie zmiennikiem. Być może już teraz powinien mieć ważniejszą rolę w drużynie - ocenia dziennikarz. Reklama

- Jego aktualna rola w zespole jest dość jasna. Inazghi obecnie widzi w nim zmiennika, który ma wchodzić z ławki rezerwowych. Może grać zarówno w miejsce wspomnianego Mkhitaryana, ale także za Calhanoglu. Jak na razie nie był on jednak w stanie przekonać trenera do powierzenia mu poważniejszej roli w drużynie mistrzów Włoch i zrobienie z niego regularnego zawodnika wyjściowego składu - dodaje nasz rozmówca.

Według Cardii Zielińskiemu wciąż brakuje jednak pewnej ciągłości w graniu i przez to nie potrafi wygrać miejsca w składzie. - Jeśli muszę wskazać na to, co musi zdecydowanie poprawić, to z pewnością byłaby to regularność. On jest naprawdę dobrym piłkarzem, ale momentami brakuje mu odpowiedniej regularności i trzymania poziomu. Jako zmiennik musisz być zawsze gotowy do pokazania swojej jakości i wykorzystać nawet te kilkanaście minut w poszczególnym meczu. Musisz robić użytek nawet z krótkich momentów, a do tego potrzebny jest stały poziom. Z pewnością jest jednak graczem z dużą jakością, a jego kontrola piłki zawsze może pomóc zespołowi - kończy nasz rozmówca. Reklama

Wydaje się, że istnieje naprawdę duża szansa, że w tym sezonie Michał Probierz na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski powoła dwóch mistrzów Włoch, którzy reprezentują barwy Interu Mediolan. Po 26. kolejce Serie A bowiem zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego plasuje się na pierwszy miejscu z dorobkiem 57 punktów. Za plecami Interu jest SSC Napoli, które zgromadziło jedno oczko mniej, a w grze jest jeszcze Atalanta Bergamo z uzbieranymi 54 punktami. Nie jest wykluczone także, że Inter dobrze wypadnie w Lidze Mistrzów, gdzie los w pewnym sensie zespołowi z Mediolanu sprzyjał.

