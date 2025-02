Zalewski z Zielińskim na boisku. Inter goni SSC Napoli. Walka o mistrzostwo nabiera tempa

Inter Mediolan przed startem tego sezonu włoskiej Serie A uznawany był za wielkiego faworyta do tytułu. Trudno powiedzieć, żeby to się zmieniło, ale z pewnością trudno było spodziewać się, że tak groźne będzie SSC Napoli. Inter przed swoim meczem 24. kolejki miał właściwie jasną sytuację, do lidera z Neapolu tracił bowiem cztery oczka. Niestety w spotkaniu z Fiorentiną obaj Polacy zaczęli mecz na ławce. Weszli na murawę w drugiej połowie i byli bliscy stworzenia gola na 3:1. Ostatecznie skończyło się na 2:1 dla Interu.