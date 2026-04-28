Zalewski na ustach Włochów. Tak zagrał w meczu Serie A. "Zdezorientowany"

Latem zeszłego roku Nicola Zalewski przeniósł się z Interu Mediolan do Atalanty. Klub z Bergamo wyłożył za niego 17,5 miliona euro. W nowym zespole nasz kadrowicz przeżywał różne okresy - lepsze i gorsze.

Obecnie wystąpił w ostatnich pięciu spotkaniach, jednak nie zawsze jego nazwisko widnieje w wyjściowym składzie. Tym razem Raffaele Palladino zdecydował, że poniedziałkowe starcie wyjazdowe z Cagliari w 34. kolejce Seria A Zalewski rozpocznie na ławce rezerwowych.

Tak Włosi ocenili Nicolę Zalewskiego. Oto noty

24-latek zameldował się na placu gry dopiero w drugiej połowie. Dokładnie w 56. minucie zmienił Davide Zappacostę. Tym samym spędził na murawie nieco ponad pół godziny.

W tym czasie zanotował 41 kontaktów z piłką oraz 19 celnych podań na 24 próby. Nie oddał żadnego strzału na bramkę. Ostatecznie Atalanta poległa 2:3. To sprawia, że na ten moment ekipa z Bergamo zajmuje siódme miejsce w tabeli i jest poza jakimikolwiek europejskimi pucharami.

Niedługo po ostatnim gwizdku włoscy fachowcy ocenili występ Nicoli Zalewskiego z Cagliari. Portal italpress.com przyznał Polakowi szóstkę w dziesięciopunktowej skali. O pół noty niżej 24-latek otrzymał od ekspertów tuttoatalanta.com.

"Wezwany do rozruszania formacji skrzydłowych i nadania im werwy, popełnia niezliczone, elementarne błędy w fazie budowania akcji, szybko tracąc energię do walki. Zdezorientowany" - podsumowano. Niestety podobnych opinii nt. meczu w wykonaniu naszego rodaka jest więcej.

"Popełnia wiele błędów w budowaniu akcji, co jest dla niego nietypowe. Powinien być odpowiedzialny za wprowadzenie większej dynamiki, ale szybko traci formę" - dodaje tuttomercatoweb.com (nota "5,5").

"Nie jest w grze, nie stwarza zagrożenia" - czytamy na łamach calciomercato.com. Tam Zalewski otrzymał "5". Na jedną ocenę wyżej zawodnik Atalanty mógł liczyć od portali goal.com oraz calcioatalanta.it "5,5" lider kadry Jana Urbana otrzymał od włoskiego działu "Sky Sports".

Był to 30. mecz reprezentanta Polski w tym sezonie Serie A. Strzelił w nich dwa gole i zanotował pięć asyst. Atalancie w tym sezonie zostały starcia przeciwko Genoi, Milanowi, Bolonii i Fiorentinie.

Tak Włosi ocenili Nicolę Zalewskiego po meczu Pucharu Włoch

Nicola Zalewski zanotował asystę w meczu z Udinese

Nicola Zalewski

