Zalewski błyszczy we Włoszech, a teraz takie słowa. Naprawdę powiedział to o Polaku
Nicola Zalewski w ostatnim czasie stał się filarem Atalanty Bergamo. Polak przezwyciężył niewielkie problemy z początku sezonu i u Raffaele Palladino prezentuje się świetnie. Nasz reprezentant, grając nieco wyżej, prezentuje pełen wachlarz swoich umiejętności. - Nicola Zalewski ma obecnie najlepszy moment w karierze - stwierdził stanowczo Mateusz Święcicki z Eleven Sports na kanale "Meczyki.pl".
Nicola Zalewski w końcu złapał odpowiednią stabilizacje. Polak przez ostatni rok grał w trzech różnych klubach. Dopiero przenosiny do Atalanty Bergamo sprawiły, że nasz reprezentant "ostał się" w jednym miejscu. Początek kariery w Bergamo nie był jednak dla niego łatwy.
Nie mógł liczyć na pełne zaufanie trenera, przytrafiły się także problemy zdrowotne. Dopiero zmiana na stanowisku szkoleniowca Atalanty i powrót do zdrowia pozwolił Zalewskiemu na rozwinięcie pełni potencjału. Pod wodzą Raffaele Palladino Polak jest zawodnikiem wyjściowego składu.
Zalewski w formie życia. Nie ma złudzeń
Włoski szkoleniowiec przesunął naszego zawodnika piętro wyżej, a więc na pozycję "dziesiątki". Tam Zalewski stopniowo "rośnie", a w ostatnich tygodniach słychać we Włoszech właściwie same zachwyty jego grą. Do tych laurek postanowił przyłączyć się Mateusz Święcicki.
- Nicola Zalewski ma obecnie najlepszy moment w karierze. Fantastycznym rozwiązaniem dla niego okazała się współpraca z Bernasconim, dzięki któremu Zalewski w Atalancie może grać wyżej - rozpoczął dziennikarz Elevens Sports w programie na kanale YouTube portalu "Meczyki.pl".
- Ma łącznie pięć asyst w tym sezonie - razem z De Ketelaere najwięcej w zespole. Jest jedenasty pod względem minut. Jak odchodził z Romy, to zdawało się, że to piłkarz na rozdrożu, tymczasem przejście do Interu, a potem do Atalanty buduje jego pozycję - podsumował dziennikarz.
Przed Zalewskim i jego kolegami kolejne wielkie wyzwania. W tabeli Serie A "La Dea" ma 45 punktów, co daje jej siódme miejsce w tabeli, ale strata do czwartej romy to ledwie pięć oczek. W Pucharze Włoch Atalanta zmierzy się z Lazio, a w Lidze Mistrzów los przydzielił jej Bayern Monachium.