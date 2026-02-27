Zalewski błyszczy we Włoszech, a teraz takie słowa. Naprawdę powiedział to o Polaku

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Nicola Zalewski w ostatnim czasie stał się filarem Atalanty Bergamo. Polak przezwyciężył niewielkie problemy z początku sezonu i u Raffaele Palladino prezentuje się świetnie. Nasz reprezentant, grając nieco wyżej, prezentuje pełen wachlarz swoich umiejętności. - Nicola Zalewski ma obecnie najlepszy moment w karierze - stwierdził stanowczo Mateusz Święcicki z Eleven Sports na kanale "Meczyki.pl".

Dwóch piłkarzy w pasiastych, niebiesko-czarnych koszulkach drużyny stoi obok siebie, z przodu znajdują się dwaj młodzi chłopcy, tło rozmyte, pełne niebieskich barw trybun.
Nicola Zalewski w z lewejALESSIO MORGESEAFP

Nicola Zalewski w końcu złapał odpowiednią stabilizacje. Polak przez ostatni rok grał w trzech różnych klubach. Dopiero przenosiny do Atalanty Bergamo sprawiły, że nasz reprezentant "ostał się" w jednym miejscu. Początek kariery w Bergamo nie był jednak dla niego łatwy.

Żona Adriana Siemieńca zdecydowała się na osobisty wpis. Tuż po sukcesie męża

Nie mógł liczyć na pełne zaufanie trenera, przytrafiły się także problemy zdrowotne. Dopiero zmiana na stanowisku szkoleniowca Atalanty i powrót do zdrowia pozwolił Zalewskiemu na rozwinięcie pełni potencjału. Pod wodzą Raffaele Palladino Polak jest zawodnikiem wyjściowego składu.

Zalewski w formie życia. Nie ma złudzeń

Włoski szkoleniowiec przesunął naszego zawodnika piętro wyżej, a więc na pozycję "dziesiątki". Tam Zalewski stopniowo "rośnie", a w ostatnich tygodniach słychać we Włoszech właściwie same zachwyty jego grą. Do tych laurek postanowił przyłączyć się Mateusz Święcicki.

- Nicola Zalewski ma obecnie najlepszy moment w karierze. Fantastycznym rozwiązaniem dla niego okazała się współpraca z Bernasconim, dzięki któremu Zalewski w Atalancie może grać wyżej - rozpoczął dziennikarz Elevens Sports w programie na kanale YouTube portalu "Meczyki.pl".

Rozlosowano pary Ligi Konferencji. Lech i Raków przed ogromnymi wyzwaniami

- Ma łącznie pięć asyst w tym sezonie - razem z De Ketelaere najwięcej w zespole. Jest jedenasty pod względem minut. Jak odchodził z Romy, to zdawało się, że to piłkarz na rozdrożu, tymczasem przejście do Interu, a potem do Atalanty buduje jego pozycję - podsumował dziennikarz.

Przed Zalewskim i jego kolegami kolejne wielkie wyzwania. W tabeli Serie A "La Dea" ma 45 punktów, co daje jej siódme miejsce w tabeli, ale strata do czwartej romy to ledwie pięć oczek. W Pucharze Włoch Atalanta zmierzy się z Lazio, a w Lidze Mistrzów los przydzielił jej Bayern Monachium.

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach Interu
Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach InteruGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP / NICOLO CAMPO / AFPAFP
Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan
Nicola Zalewski w barwach Interu MediolanIPA Sport/ABACA/Abaca/East NewsEast News
Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z logo klubu i charakterystycznym wzorem, wykonujący gest pocałunku skierowany w stronę trybun, na tle rozmytego stadionu.
Nicola ZalewskiJonathan MoscropEast News
Oceny piłkarzy Jagiellonii za mecz z Fiorentiną. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja