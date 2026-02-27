Zalewski błyszczy we Włoszech, a teraz takie słowa. Naprawdę powiedział to o Polaku

Nicola Zalewski w końcu złapał odpowiednią stabilizacje. Polak przez ostatni rok grał w trzech różnych klubach. Dopiero przenosiny do Atalanty Bergamo sprawiły, że nasz reprezentant "ostał się" w jednym miejscu. Początek kariery w Bergamo nie był jednak dla niego łatwy.

Nie mógł liczyć na pełne zaufanie trenera, przytrafiły się także problemy zdrowotne. Dopiero zmiana na stanowisku szkoleniowca Atalanty i powrót do zdrowia pozwolił Zalewskiemu na rozwinięcie pełni potencjału. Pod wodzą Raffaele Palladino Polak jest zawodnikiem wyjściowego składu.

Zalewski w formie życia. Nie ma złudzeń

Włoski szkoleniowiec przesunął naszego zawodnika piętro wyżej, a więc na pozycję "dziesiątki". Tam Zalewski stopniowo "rośnie", a w ostatnich tygodniach słychać we Włoszech właściwie same zachwyty jego grą. Do tych laurek postanowił przyłączyć się Mateusz Święcicki.

- Nicola Zalewski ma obecnie najlepszy moment w karierze. Fantastycznym rozwiązaniem dla niego okazała się współpraca z Bernasconim, dzięki któremu Zalewski w Atalancie może grać wyżej - rozpoczął dziennikarz Elevens Sports w programie na kanale YouTube portalu "Meczyki.pl".

- Ma łącznie pięć asyst w tym sezonie - razem z De Ketelaere najwięcej w zespole. Jest jedenasty pod względem minut. Jak odchodził z Romy, to zdawało się, że to piłkarz na rozdrożu, tymczasem przejście do Interu, a potem do Atalanty buduje jego pozycję - podsumował dziennikarz.

Przed Zalewskim i jego kolegami kolejne wielkie wyzwania. W tabeli Serie A "La Dea" ma 45 punktów, co daje jej siódme miejsce w tabeli, ale strata do czwartej romy to ledwie pięć oczek. W Pucharze Włoch Atalanta zmierzy się z Lazio, a w Lidze Mistrzów los przydzielił jej Bayern Monachium.

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski w barwach Interu Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP / NICOLO CAMPO / AFP AFP

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

