Z I ligi prosto do Italii. Włoski klub "przejęty" przez Polaków, hit

Tylko na pierwszych dwóch poziomach piłkarskich we Włoszech - czyli w Serie A oraz Serie B - występuje (naturalnie z różną częstotliwością) 20 Polaków, wśród których wystarczy wymienić chociażby Piotra Zielińskiego czy Nicolę Zalewskiego . Na niższych szczeblach rozgrywek oraz w zespołach młodzieżowych oczywiście można się doszukać jeszcze większej liczby polskich graczy.

Oskar Tomczyk ma trafić do Bologna FC. Wielka szansa dla młodego talentu

Jak bowiem informuje związany z portalem Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk, 19-latek jest bliski półrocznego wypożyczenia do Bologny , w której dołączy do Łabędzkiego w rozgrywkach Primavery. Sprawa jest już praktycznie dogadana z pierwszoligową Wisłą Płock - futbolista testy medyczne ma przejść 3 lutego.

Jeśli młodemu piłkarzowi uda się pokazać od jak najlepszej strony, to niewykluczone, że BFC zdecyduje się na jego wykupienie od "Nafciarzy" - taka operacja kosztowałaby pół miliona euro, co byłoby dla Wisły bez dwóch zdań solidnym zastrzykiem gotówki.

Oskar Tomczyk pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Lechu Poznań

Tomczyk to wychowanek Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań - z zespołem z Płocka związał się w styczniu 2024 roku. Jego umowa z WP obowiązuje w teorii do końca czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 250 tys. euro.