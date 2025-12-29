Wspaniałe wieści ws. Ziółkowskiego. I to tuż przed hitem Serie A
W ostatnim czasie Jan Ziółkowski doczekał się swojego pierwszego pełnowymiarowego meczu w barwach AS Romy. 29 grudnia klub z Wiecznego Miasta ponownie przystąpi do zmagań włoskiej Serie A. Zespół Gasperiniego ma jednak spore problemy kadrowe, które mocno uszczuplają realne możliwości rotacji trenera. Ta sytuacja może mocno przysłużyć się jednak młodemu defensorowi z kraju nad Wisłą
Jan Ziółkowski zamienił Legię Warszawa na AS Romę w sierpniu 2025 roku. Jego początki w klubie z Wiecznego Miasta nie należą jednak do najłatwiejszych. 20-letni obrońca ma bowiem mocną konkurencję w walce o wyjściowy skład.
20 grudnia Ziółkowski po raz pierwszy rozegrał pełnowymiarowe spotkanie w barwach swojej nowej ekipy. Dodatkowo, było to ligowe starcie z Juventusem, a więc niezwykle uznaną marką w świecie włoskiego futboli. Młody Polak został wówczas oceniony bardzo krytycznie przez dziennikarzy ze słonecznej Italii. W obronie stanęli jednak kibice, którzy absolutnie nie mieli zamiaru zgadzać się w tej sytuacji z werdyktem ekspertów. Fani zarzucali "poszukiwania kozła ofiarnego", którego będzie można obarczyć winą za problemy zespołu Giana Piero Gasperiniego.
Ziółkowski u progu kolejnej wielkiej szansy. Ważne doniesienia na godziny przed meczem
29 grudnia AS Roma rozegra kolejny mecz w ramach rozgrywek Serie A. Tego dnia rzymscy piłkarze staną naprzeciw rywali z Genui, którzy desperacko walczą o odskoczenie na bezpieczniejszą odległość od zespołów ze strefy spadkowej. AS Roma zajmuje natomiast 5. miejsce w tabeli. W przypadku ewentualnej wygranej zespół może jednak awansować o jedną lokatę, zajmując miejsce wspomnianego wcześniej Juventusu.
Sytuacja w drużynie z Wiecznego Miasta nie jest jednak godna pozazdroszczenia. Jak podaje portal "laroma24.it", zespół ma poważne problemy kadrowe. Na szczególne uwzględnienie zasługuje środek defensywy. Jeden z kluczowych obrońców "Giallorossich", Evan N'Dicka, przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Duży problem stanowi również niepewny stan zdrowia Mario Hermoso. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że hiszpański defensor zmaga się z ból w okolicy pachwiny. Jego występ w dzisiejszym spotkaniu stoi więc pod sporym znakiem zapytania.
Na liście graczy powołanych na spotkanie z Genoą znalazł się również Jan Ziółkowski. Początkowo istniała jednak obawa, że piłkarz nie będzie mógł wystąpić w wyżej opisywanym meczu. Zmagał się on bowiem z infekcją, która na szczęście w porę ustąpiła. Z racji na problemy kadrowe zespołu przewiduje się, że młody polski defensor dostanie kolejną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności od pierwszej minuty meczu.
Spotkanie AS Romy z Genoą odbędzie się 29 grudnia o godzinie 20:45.