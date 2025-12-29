Wspaniałe wieści ws. Ziółkowskiego. I to tuż przed hitem Serie A

Jan Ziółkowski zamienił Legię Warszawa na AS Romę w sierpniu 2025 roku. Jego początki w klubie z Wiecznego Miasta nie należą jednak do najłatwiejszych. 20-letni obrońca ma bowiem mocną konkurencję w walce o wyjściowy skład.

Ziółkowski u progu kolejnej wielkiej szansy. Ważne doniesienia na godziny przed meczem

29 grudnia AS Roma rozegra kolejny mecz w ramach rozgrywek Serie A. Tego dnia rzymscy piłkarze staną naprzeciw rywali z Genui, którzy desperacko walczą o odskoczenie na bezpieczniejszą odległość od zespołów ze strefy spadkowej. AS Roma zajmuje natomiast 5. miejsce w tabeli. W przypadku ewentualnej wygranej zespół może jednak awansować o jedną lokatę, zajmując miejsce wspomnianego wcześniej Juventusu.

Sytuacja w drużynie z Wiecznego Miasta nie jest jednak godna pozazdroszczenia. Jak podaje portal "laroma24.it", zespół ma poważne problemy kadrowe. Na szczególne uwzględnienie zasługuje środek defensywy. Jeden z kluczowych obrońców "Giallorossich", Evan N'Dicka, przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Duży problem stanowi również niepewny stan zdrowia Mario Hermoso. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że hiszpański defensor zmaga się z ból w okolicy pachwiny. Jego występ w dzisiejszym spotkaniu stoi więc pod sporym znakiem zapytania.

Na liście graczy powołanych na spotkanie z Genoą znalazł się również Jan Ziółkowski. Początkowo istniała jednak obawa, że piłkarz nie będzie mógł wystąpić w wyżej opisywanym meczu. Zmagał się on bowiem z infekcją, która na szczęście w porę ustąpiła. Z racji na problemy kadrowe zespołu przewiduje się, że młody polski defensor dostanie kolejną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności od pierwszej minuty meczu.

Spotkanie AS Romy z Genoą odbędzie się 29 grudnia o godzinie 20:45.

Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Ziółkowski Giuseppe Maffia East News

Jan Ziółkowski Giuseppe Maffia AFP

Roman Kosecki ostrzega! Chodzi o Marka Papszuna w Legii Warszawa Polsat Sport