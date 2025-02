Włosi zaczynają szaleć na punkcie Zalewskiego. Jest głos legendy. Nie dał złudzeń

Nicola Zalewski jak na razie całą swoją piłkarską karierę wiąże z Włochami. To właśnie tam reprezentant Polski stawiał swoje pierwsze kroki, gdy rozwijał się w młodzieżowych zespołach AS Roma, a potem Jose Mourinho zdecydował się przenieść ówczesnego pomocnika ofensywnego do kadry pierwszego zespołu. Portugalczyk zmienił Zalewskiemu pozycję i przeniósł go na wahadło. Jak się okazało, to była bardzo dobra decyzja, bo Zalewski tam pokazał wiele ze swojego potencjału.

Reklama