Włosi ujawniają. Przełom w karierze Zielińskiego. Tego nie mógł się spodziewać

Piotr Zieliński przeszedł do Interu Mediolan w lipcu 2024 roku. Jego pierwszy sezon w barwach "Nerazzurrich" nie był jednak zbyt udany. Pod batutą Simone Inzaghiego reprezentant Polski pełnił głównie rolę zawodnika rotacyjnego, notując występy na "limitowanych minutach".

We wszystkich rozgrywkach sezonu 2024/2025 Zieliński meldował się na boisku 39 razy (1762 minuty), zaliczając przy tym 2 gole oraz 3 asysty. Dorobek ten zdecydowanie nie robi wielkiego wrażenia.

Sytuacja uległa diametralnej zmianie, kiedy to stery włoskiej ekipy przejął Cristian Chivu. Rumuński trener wykazuje o wiele większą skłonność do rotowania swoimi zawodnikami. Dzięki temu wielu zawodników Interu otrzymało szansę zaprezentowania swoich umiejętności. Zdaniem włoskich ekspertów, jednym z największych beneficjentów tej zmiany był właśnie Piotr Zieliński.

To on postawił Zielińskiego na nogi. Polak odpłacił się z nawiązką

Jeden z tamtejszych dziennikarze, Alberto Bertolotto, w rozmowie z portalem "TVP Sport" mówił o niebagatelnym wpływie zmiany na ławce trenerskiej Interu Mediolan. To właśnie ten ruch sprokurował kolejny przełom w karierze reprezentanta Polski.

"Jest największym wygranym kadencji Cristiana Chivu. W tym momencie pozostaje kluczowym elementem zespołu w środku pola. Świetnie radzi sobie z pozycją, na której nigdy wcześniej nie występował. Na pewno w jego przypadku duże znaczenie ma fakt, że nie zmaga się z problemami zdrowotnymi, tak jak to miało miejsce w zeszłym sezonie. [...]. Jest jednym z liderów drużyny. Zieliński mało mówi, dużo robi. Moim zdaniem, kiedy Calhanoglu wróci do gry, Polak zachowa miejsce w podstawowym składzie" - mówi Bertolotto.

Warto zwrócić uwagę, że jeszcze kilka miesięcy temu zmiana na stanowisku szkoleniowca "Nerazzurrich" wcale nie była aż tak oczywista. Simone Inzaghi radził sobie bowiem naprawdę dobrze, doprowadzając w zeszłym sezonie swoją ekipę do finału Ligi Mistrzów oraz wicemistrzostwa Serie A. Dopiero nagła decyzja o odejściu włoskiego szkoleniowca wymogła na włodarzach ekipy konieczność poszukania jego następcy. Stał się nim właśnie Chivu. Rumun momentalnie dostrzegł potencjał w zawodnikach, którzy u Inzaghiego nie pełnili pierwszoplanowej roli. Dzięki temu możemy teraz obserwować udane występy Piotra Zielińskiego, który niemalże w każdym meczu odwdzięcza się trenerowi za pokładane w nim nadzieje.

