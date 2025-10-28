Włosi potwierdzili fatalne doniesienia. Zieliński już pogodzony, jest komunikat

- Henrikh Mkhitaryan przeszedł dziś rano badania kliniczne i instrumentalne w Instytucie Humanitas w Rozzano. Badania wykazały nadciągnięcie mięśnia półścięgnistego lewego uda. Jego stan zostanie oceniony w przyszłym tygodniu - poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej Inter.

Do bardziej szczegółowych informacji dotarli jednak dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", którzy od razu przekazali, że Ormianina czeka dłuższa przerwa, a co gorsza, nie będzie on mógł wystąpić w spotkaniu z AC Milanem.

- Opuści mecz z AC Milan 23 listopada, cztery inne mecze ligowe i dwa mecze Ligi Mistrzów - czytamy na łamach włoskiej gazety. Chociaż kontuzja środkowego pomocnika to oczywiście ogromny cios dla "Nerazzurrich", to szansy na występy może tu upatrywać Piotr Zieliński.

ŁKS Commercecon Łódź - Moya Radomka Radom. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nadeszło potwierdzenie z Mediolanu. Ważne wieści dla Zielińskiego, przesądzone

Pomocnik reprezentacji Polski zameldował się za Ormianina na murawie w straciu z Napoli i chociaż nie okazał się kluczową postacią w tym starciu, to być może trener Cristian Chivu będzie musiał spojrzeć na niego łaskawszym okiem.

Rumuński szkoleniowiec preferuje ustawienie 3-5-2, gdzie w drugiej linii znajduje się trzech pomocników. Murowanymi kandydatami do gry w pierwszym składzie wydają się więc Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella oraz Davide Frattesi, ale Chivu musi korzystać ze zmian, tym bardziej że, grafik Interu jest napięty.

To wręcz idealna szansa dla Zielińskiego, aby przekonać do siebie trenera i wywalczyć minuty. Do tej pory Polak zgromadził ich jedynie 277 we wszystkich rozgrywkach. Najbliższa szansa na występ już jutro. Inter w Serie A podejmie u siebie Fiorentinę.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP