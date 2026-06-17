Włosi ogłaszają, zapadła ostateczna decyzja ws. Polaka. A jednak transfer

Serie A to liga, w której reprezentanci Polski od lat odnajdują się całkiem nieźle. Warto tutaj wyróżnić chociażby Piotra Zielińskiego, który we włoskiej ekstraklasie spędził całą dotychczasową karierę. W sezonie 2025/2026 stał się on zresztą głównym architektem sukcesu Interu Mediolan.

Na Półwyspie Apenińskim występuje również Sebastian Walukiewicz. Od 2024 roku był on zawodnikiem Torino, jednak sezonu 2025/2026 spędził na wypożyczeniu w Sassuolo. W klubie z regionu Emilia-Romania rozegrał łącznie 36 spotkań, będąc jednym z głównych defensorów ekipy.

Sassuolo zdecydowało ws. przyszłości Walukiewicza. Komunikat poszedł w świat

Okazuje się, że włodarze Sassuolo w żadnym wypadku nie zamierzali rozstawać się z Walukiewiczem. Zamiast tego, chwilę po oficjalnym zakończeniu sezonu 2025/2026 potwierdzili oni definitywny wykup reprezentanta Polski.

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- Sassuolo Calcio ogłasza, że skorzystał z prawa do ostatecznego nabycia Sebastiana Walukiewicza z Torino FC. Polski obrońca przybył do Sassuolo latem 2025 roku. Rozegrał 36 meczów dla "Neroverde". Dało to łącznie 2965 minut gry co potwierdza, że jest on jednym z najczęściej używanych zawodników w sezonie Serie A. Walu wciąż w czerni i zieleni! - informują przedstawiciele klubu w oficjalnym komunikacie.

Co ciekawe, obydwie wymienione ekipy mogą mówić o bardzo podobnym sezonie. Sassuolo zakończyło zmagania włoskiej Serie A na 11. miejscu, podczas gdy Torino ulokowało się tuż za plecami nowej ekipy Walukiewicza. Różnica między drużynami wyniosła 4 punkty.

Sebastian Walukiewicz (z lewej) kontra Kenan Yildiz MARCO BERTORELLO AFP

Sebastian Walukiewicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Sebastian Walukiewicz (w barwach Torino) Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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