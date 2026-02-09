Włosi naprawdę napisali to o Zielińskim. Wszystko po tym, co zrobił w Serie A

Pierwsza kampania Piotra Zielińskiego w Interze była mocno niepokojąca. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Polski często zasiadał na ławce, brakowało mu odwagi i przede wszystkim liczb. Do tego doszły drobne, ale liczne kontuzje, które jeszcze bardziej komplikowały jego sytuację. Wiele wskazywało na to, że podobny scenariusz wydarzy się także w obecnym sezonie.

Tymczasem od początku października 31-latek jest jednym z liderów zespołu Cristiana Chivu. Rumun jest ogromnym fanem jego umiejętności. W niedzielę 8 lutego kadrowicz Jana Urbana rozegrał 21. spotkanie w tym sezonie Serie A. Inter udał się na wyjazdowe starcie zUS Sassuolo Calcio w ramach 24. kolejki.

Włosi od razu przemówili po tym, co zrobił Zieliński. "Autopilot"

Goście znów udowodnili, że są w kapitalnej formie. Finalnie cieszyli się z wygranej 5:0. Co ciekawe, każdą z bramek zdobywał inny zawodnik. Na listę strzelców wpisywali się kolejno: Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji i Luis Henrique.

Mimo że w starciu z Sassuolo Piotr Zieliński nie strzelił gola ani nie zanotował asysty, to włoscy dziennikarze i tak znów docenili go przede wszystkim za dyrygowanie linią pomocy oraz napędzanie ataków "Nerazzurrich".

"Idealnie wpasował się w nową rolę, która z konieczności przekształciła go w rozgrywającego. Pozycja mu odpowiada, koledzy z drużyny go szukają, a on sam od czasu do czasu może wykorzystać swoją ulubioną umiejętność: strzał z dystansu" - piszą eksperci sportmediaset.mediaset.it, gdzie Polak otrzymał notę "7".

"Sprytny zwód, by pozbyć się wychodzącego zawodnika i strzał lewą nogą, który wystawia Muricia na próbę. Przyciągnięty tajemniczą siłą, która popycha go na połowę przeciwnika, w pierwszych minutach zostawia niebezpieczne luki w środku pola i nie potrafi pełnić funkcji obronnych. Podobnie jak pozostali, odzyskuje równowagę, gdy sprawy, nawet przy odrobinie szczęścia, układają się po jego myśli" - opisano na łamach calciomercato.com (nota "6"). Pół oceny wyżej 31-latek otrzymał od włoskiego działu goal.com.

"Działa jak na autopilocie, nie popełnia prawie żadnych błędów w grze, nad którą on i Inter mają pełną kontrolę" - to już pochlebna opinia wygłoszona przez dziennikarzy tuttomercatoweb.com, którzy również przyznali naszemu rodakowi siódemkę w dziesięciopunktowej skali.

Po rozbiciu Sassuolo Inter Mediolan umocnił się na pozycji lidera Serie A (58 pkt). We wszystkich rozgrywkach Piotr Zieliński od lata rozegrał w sumie 31 meczów. Zdobył w nich pięć bramek, do których dołożył dwie asysty. W sobotni, walentynkowy wieczór drużyna Chuvu zagra u siebie z Juventusem.

