Wielkie zaskoczenie ws. przyszłości Zalewskiego. Trener naprawdę to powiedział

Ostatnie miesiące w karierze Nicoli Zalewskiego były prawdziwym piłkarskim rollercoasterem. Po tym, jak zawodnik miał odrzucić opcję transferu do Galatasaray, został on we wrześniu decyzją zarządu AS Roma odsunięty od składu "Giallorossich", co było nie w smak chociażby byłemu szkoleniowcowi ekipy z "Wiecznego Miasta", Daniele De Rossiemu.