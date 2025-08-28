Wielki transfer Polaka, a teraz skandal. Prokuratura zaangażowana w sprawę
Nicola Zalewski aklimatyzuje się w nowym klubie po tym, jak przeniósł się niedawno z Interu Mediolan do Atalanty - po zaledwie pół roku w ekipie "Nerazzurrich". Kulisy tego transferu sprawiły, że Inter może mieć kłopoty, bowiem organizacja "Codacons " planuje zawiadomić prokuraturę w tej sprawie, dopatrując się "manipulacji".
Zaledwie w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, Nicola Zalewski miał okazję zakładać koszulki AS Romy, Interu Mediolan, a teraz także Atalanty. Ekipa z Bergamo dopięła przed kilkoma dniami transfer Polaka za 17 mln euro.
Nie byłoby w tym niczego sensacyjnego, gdyby nie fakt, że na początku lipca Inter wykorzystał klauzulę Polaka i wykupił go po półrocznym wypożyczeniu za 8 mln euro. Nietrudno więc policzyć, że "Nerazzurri" zarobili drugie tyle na błyskawicznej sprzedaży Polaka do Atalanty. I tej sprawie postanowiła przejrzeć się organizacja "Codacons".
Nicola Zalewski w Atalancie. Włosi chcą zawiadomić prokuraturę. Skandal w Serie A
Członkowie organizacji sugerują, że ekipa z Mediolanu fałszywie zawyżała wartość polskiego wahadłowego, co jest - ich zdaniem - niewspółmierne do faktycznego wzrostu ceny Zalewskiego.
- Taka transakcja mogła natychmiastowo wpłynąć na bilans Interu, przynosząc około 10 milionów euro przychodu. Jednak rzeczywista wartość ekonomiczna piłkarza, biorąc pod uwagę jego ograniczone wykorzystanie w składzie oraz okoliczności sportowe, wydaje się nieadekwatna w stosunku do kwot określonych w transferze - donosi "fcinternews.it".
Organizacja sugeruje więc celowe manipulowanie Interu wartością piłkarza, aby wpłynąć tym samym na bilans klubu. "Codacons" zapowiada w tej sprawie zawiadomienie Prokuratury przy Sądzie w Mediolanie, a także Prokuratury Federalnej Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC).
Nicola Zalewski przeniósł się do Interu w lutym 2025 roku - na zasadzie półrocznego wypożyczenia z możliwością wykupu. "Nerazzurri" zdecydowali się zapłacić Romie 8 mln euro po tym, jak Polak wystąpił w 17. meczach - strzelając bramkę i notując jedną asystę.
Jak wskazuje "Codacons", wartość rynkowa piłkarza wzrosła o około 18 083 euro za każdą rozegraną minutę w barwach Interu, bowiem w sierpniu mediolańska ekipa zainkasowała 17 mln z tytułu jego sprzedaży do Atalanty.