Wielki transfer Polaka, a teraz skandal. Prokuratura zaangażowana w sprawę

Zaledwie w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, Nicola Zalewski miał okazję zakładać koszulki AS Romy, Interu Mediolan, a teraz także Atalanty. Ekipa z Bergamo dopięła przed kilkoma dniami transfer Polaka za 17 mln euro.

Nie byłoby w tym niczego sensacyjnego, gdyby nie fakt, że na początku lipca Inter wykorzystał klauzulę Polaka i wykupił go po półrocznym wypożyczeniu za 8 mln euro. Nietrudno więc policzyć, że "Nerazzurri" zarobili drugie tyle na błyskawicznej sprzedaży Polaka do Atalanty. I tej sprawie postanowiła przejrzeć się organizacja "Codacons".

Nicola Zalewski w Atalancie. Włosi chcą zawiadomić prokuraturę. Skandal w Serie A

Członkowie organizacji sugerują, że ekipa z Mediolanu fałszywie zawyżała wartość polskiego wahadłowego, co jest - ich zdaniem - niewspółmierne do faktycznego wzrostu ceny Zalewskiego.

- Taka transakcja mogła natychmiastowo wpłynąć na bilans Interu, przynosząc około 10 milionów euro przychodu. Jednak rzeczywista wartość ekonomiczna piłkarza, biorąc pod uwagę jego ograniczone wykorzystanie w składzie oraz okoliczności sportowe, wydaje się nieadekwatna w stosunku do kwot określonych w transferze - donosi "fcinternews.it".

Organizacja sugeruje więc celowe manipulowanie Interu wartością piłkarza, aby wpłynąć tym samym na bilans klubu. "Codacons" zapowiada w tej sprawie zawiadomienie Prokuratury przy Sądzie w Mediolanie, a także Prokuratury Federalnej Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC).

Nicola Zalewski przeniósł się do Interu w lutym 2025 roku - na zasadzie półrocznego wypożyczenia z możliwością wykupu. "Nerazzurri" zdecydowali się zapłacić Romie 8 mln euro po tym, jak Polak wystąpił w 17. meczach - strzelając bramkę i notując jedną asystę.

Jak wskazuje "Codacons", wartość rynkowa piłkarza wzrosła o około 18 083 euro za każdą rozegraną minutę w barwach Interu, bowiem w sierpniu mediolańska ekipa zainkasowała 17 mln z tytułu jego sprzedaży do Atalanty.

