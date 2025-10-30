Wielki powrót do Serie A. Nowa szansa Milika. Kluczowa decyzja już zapadła

W miniony poniedziałek z funkcji pierwszego trenera Juventusu zwolniony został Igor Tudor. Nie mogło być inaczej, skoro zaliczył serię ośmiu potyczek bez wygranej. Jego los został przesądzony po porażce 0:1 z Lazio Rzym.

Chorwata tymczasowo zastępuje Massimo Brambilla. Pod jego wodzą turyńczycy pokonali w środę 3:1 Udinese. To ma być początek renesansu 36-krotnego mistrza Włoch.

Luciano Spalletti wraca do Serie A. Czy tym razem zatrzyma w zespole Arkadiusza Milika?

Jak informuje Fabrizio Romano, nowym szkoleniowcem "Starej Damy" zostanie Luciano Spalletti. Bez stałego zajęcia pozostaje od 10 czerwca tego roku. Został wówczas zdymisjonowany ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch.

- W ostatnich godzinach rozmawiałem z prezesem federacji, Gabriele Graviną. Przekazał mi, że zostanę zwolniony z funkcji trenera kadry. To dla mnie przykre. Nie miałem zamiaru się poddawać. Wolałbym pozostać na stanowisku i kontynuować pracę z reprezentacją - mówił rozgoryczony 66-latek podczas konferencji prasowej.

Posadę stracił po inauguracyjnym występie w kwalifikacjach do MŚ 2026. Italia uległa Norwegii 0:3 na jej terenie. Szefowie związku uznali, że to najkrótsza droga do tego, by "Squadra Azzurra" nie zagrała... w trzecim mundialu z rzędu.

Spalletti ma poprowadzić Juventus do końca tego sezonu. Jeśli awansuje do Ligi Mistrzów, jego kontrakt zostanie automatycznie prolongowany o kolejny rok. Tymczasem ekipa z Turynu zajmuje obecnie siódmą lokatę w tabeli Serie A, co nie daje prawa gry nawet w Lidze Konferencji.

W kadrze pierwszego zespołu wciąż figuruje Arkadiusz Milik, który z powodu kłopotów zdrowotnych nie gra w piłkę od czerwca ubiegłego roku. Włoskie media twierdzą, że w klubie zapadła decyzja o rozstaniu z Polakiem najbliższej zimy. Albo znajdzie nowego pracodawcę sam, albo odejdzie na wypożyczenie. Kontrakt Milika zachowuje ważność do połowy 2027 roku.

Czy Spalletti nakłoni kierownictwo klubu do zmiany decyzji i danie polskiemu snajperowi jeszcze jednej szansy? Panowie minęli się niedawno w Neapolu. Kiedy w 2021 roku doświadczony trener zaczynał tam pracę, Milik odchodził właśnie do Olympique Marsylia. Gdyby został, miałby na koncie pierwszy w karierze tytuł mistrzowski. Napoli sięgnęło po scudetto dwa lata później.

Rozwiń

FC Lorient – Paris Saint-Germain 1-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport Eleven Sports

Luciano Spalletti Carlo Bressan/Anadolu Agency AFP

Luciano Spalletti Alessio Morgese/NurPhoto AFP

Arkadiusz Milik Danilo Di Giovanni AFP