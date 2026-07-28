Poprzednia kampania była wyjątkowo udana dla Interu Mediolan. Drużyna prowadzona przez Christiana Chivu sięgnęła po podwójną koronę, świętując na przestrzeni kilkunastu dni kolejne w historii Scudetto oraz Puchar Włoch.

W trakcie sezonu jedną z kluczowych postaci zespołu prowadzonego przez Rumuna stał się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski w przeciągu kilku miesięcy przeszedł drogę od zawodnika niechcianego w Mediolanie do osoby, od której rozpoczyna się ustalanie składu.

Wydaje się, że pozycja Polaka w Interze jest niezachwiana. Mistrz Włoch przed sezonem pracuję nad kolejnymi wzmocnieniami. Według Fabrizio Romano, warunki kontraktu z Interem uzgodnił John Stones - brązowy medalista ostatniego mundialu.

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Anglik podpisze dwuletni kontrakt z Interem, w którym nie zostanie zawarta żadna opcja przedłużenia. 32-latek w Mediolanie ma zarobić około 4 milionów euro na sezon. Co istotne, będzie to transfer bezgotówkowy - kontrakt Stonesa z Manchesterem City wygasł z końcem czerwca.

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Transfer Stonesa ma zostać sfinalizowany w najbliższych dniach, po uprzednim przejściu testów medycznych. Reprezentant Anglii będzie kolejnym wzmocnieniem linii defensywy mistrza Włoch.

Prócz ostatecznego sfinalizowania transferu Manuela Akanjiego (Szwajcar dotychczas był wypożyczony), do klubu ściągnięto również defensywnego pomocnika Aleksandara Stankovicia oraz doświadczonego bramkarza Ivana Provedela. Dodatkowo, z wypożyczenia wraca Benjamin Pavard.

Stones przez ostatnie 10 lat grał w Manchesterze City, dokąd trafił z Evertonu. W barwach "Citizens" Anglik wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata. Na krajowym podwórku 32-latek świętował sześć triumfów w Premier League, trzy Puchary Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej oraz dwa zwycięstwa w starciach o Tarczę Dobroczynności.

Na zakończonym niedawno mundialu Stones był jedną z czołowych postaci reprezentacji Anglii, która wywalczyła za oceanem trzecie miejsce i brązowe medale. Przyszły zawodnik Interu nie schodził z boiska w ćwierćfinale z Norwegią oraz przegranym półfinale z Argentyńczykami.

John Stones MI NEWS AFP





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