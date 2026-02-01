Wielka forma Piotra Zielińskiego. Znów będzie bardzo głośno o Polaku

Inter Mediolan dość pewnym krokiem zmierza po kolejne w swojej historii mistrzostwo Włoch. Dla Piotra Zielińskiego byłby to pierwszy taki sukces w trakcie swojej przygody z Interem Mediolan. W tym sezonie Polak odgrywa w zespole z Mediolanu zdecydowanie bardziej znaczącą rolę.

Zieliński wywalczył sobie miejsce w składzie trenera Chivu i wydaje się dla Rumuna elementem niewyjmowalnym z wymarzonego zestawienia personalnego. Dodatkowo Polak zaczyna dokładać coraz więcej konkretów, w postaci udziałów bramkowych, co na pewno zwiększa jego wartość w oczach trenera.

"Ale urwał!". Przepiękne trafienie Zielińskiego w Serie A

Kolejny "skalp" dołożył w 23. kolejce włoskiej Serie A. Inter grał z broniącym się przed spadkiem Cremonese. Zieliński wyszedł oczywiście w pierwszej jedenastce i dość szybko dał uzasadnienie takiego wyboru trenera Chivu. Goście wyszli na prowadzenie już w 16. minucie za sprawą Lautaro Martineza.

Piętnaście minut później kibice na stadionie Cremonese złapali się za głowę. Polak otrzymał piłkę około 20 metrów od bramki gospodarzy. Przyjął futbolówkę, wysunął ją delikatnie do przodu i huknął w kierunku bramki. Piłka wpadła do siatki, a bramkarz był absolutnie bez szans.

"Ale urwał!" - wykrzyczał jeden z dziennikarzy komentujących to spotkanie na antenie Eleven Sports. Jak się okazało, był to gol, który ustawił wynik rywalizacji w tym spotkaniu. Mecz zakończył się bowiem wynikiem 2:0, a Inter w tym momencie po 23 meczach ma 55 punktów. Drugi Milan po rozegraniu 22 spotkań zgromadził 47 oczek.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

