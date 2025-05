Przenosiny z Napoli do Interu Mediolan w wieku 30 lat były odważną decyzją ze strony Piotra Zielińskiego. We Włoszech zdążył on sobie już wypracować opinię pracowitego gracza środka pola o świetnej wizji i właśnie te cechy skłoniły Simone Inzaghiego do przygarnięcia reprezentanta Polski pod swoje skrzydła. Pomocnik prawdopodobnie inaczej wyobrażał sobie jednak swój pierwszy sezon w Mediolanie.