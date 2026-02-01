We Włoszech głośno o Zalewskim. Polak "poświęcony" przez trenera. Wymowny przekaz

Atalanta Bergamo po zmianie na stanowisku szkoleniowca weszła na dobre tory. Pod wodzą Rafaele Palladino zespół z Lombardii odzyskał ducha walki i stopniowo budował coraz lepszą dyspozycję. Początkowo niewielkie zasługi w tym miał Nicola Zalewski, ale od kilku tygodni Polak jest pewniakiem w składzie.

Palladino rotuje jedynie jego pozycjami, raz wystąpi wyżej - na "dziesiątce", a innym razem z nieco bardziej defensywnymi zadaniami - na wahadle. Nasz kadrowicz zbudował bardzo dobrą dyspozycję, a trener wyraźnie zaczyna mu coraz bardziej ufać. Nie mogła więc dziwić obecność Zalewskiego w wyjściowym składzie na mecz z Como.

Włosi surowi dla Zalewskiego. Polak w ogniu krytyki

Spotkanie z rewelacją sezonu Serie A rozpoczęło się dla Atalanty źle. Już w ósmej minucie goście musieli grać w osłabieniu, w związku z tym Zalewski z "dziesiątki" musiał cofnąć się o piętro niżej na rysunku taktycznym. Ostatecznie spędził na murawie ledwie 45 minut. Schodził z placu gry przy wyniku 0:0.

Nasz kadrowicz nie mógł liczyć na wysokie noty. "Dał z siebie wszystko i walczył w defensywie po czerwonej kartce Ahanora. Palladino jednak nie pozwolił mu grać w drugiej połowie" - oceniono na "Eurosport.it". Występ Polaka zdaniem dziennikarzy zasłużył na notę sześć, drugą najniższą w drużynie, wykluczając Ahanora.

Taką samą ocenę naszemu kadrowiczowi wystawili dziennikarze portalu "calciomercato.com". "Po wykluczeniu jego rola stała się trudna, miał trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji" - napisano krótko w uzasadnieniu takiej, a nie innej noty dla Polaka.

Jeszcze bardziej krytycznie na występ Zalewskiego spojrzeli oceniający dla "tuttomercatoweb". Ci bowiem wystawili Polakowi ocenę 5,5. "Nie był w stanie wywrzeć wpływu na mecz, szczególnie po przesunięciu na wahadło" - czytamy w uzasadnieniu najniższej noty w zespole, wyłączając Ahanora.

Nicola Zalewski niedawno przeszedł do Atalanty z Interu Mediolan EMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

