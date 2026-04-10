Ważny komunikat dla Milika. Juventus właśnie ogłosił. Koniec spekulacji

30 października Juventus zatrudnił Luciano Spallettiego na stanowisku trenera. Włoch zastąpił Igora Tudora i podpisał kontrakt ośmiomiesięczny, a więc obowiązujący do końca sezonu 2025/26. Od początku było jasne, że zapisano opcję przedłużenia. Mamy 10 kwietnia, a "Stara Dama" poinformowała o związaniu się z 67-latkiem na dłużej. Nowa umowa wygaśnie 30 czerwca 2028 roku. lub z Turynu ma więc teoretycznie zaplanowaną przyszłość na ławce szkoleniowej na dwie kolejne kampanie.

O osiągnięciu porozumienia pisały już w czwartek media w Italii. Według ich informacji Spalletti ma zarabiać 6 milionów euro rocznie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedłużenia kontraktu Luciano o kolejne dwa sezony. Odkąd dołączył do naszej wspaniałej rodziny, od razu wywarł bardzo pozytywny wpływ na naszych zawodników, na cały Klub i na całą społeczność Juventusu. Od razu było dla wszystkich jasne, że jest właściwą osobą, która poprowadzi zespół ścieżką rozwoju" - przekazał w oświadczeniu dyrektor generalny Damien Comolli.

Jego ambitny styl gry odzwierciedla oczekiwania naszych kibiców i Klubu, a jego wartości reprezentują naszą tożsamość.Dlatego postanowiliśmy kontynuować współpracę po wcześniej uzgodnionym okresie obowiązywania kontraktu, ponieważ wierzymy, że stabilność i ciągłość to dwa podstawowe filary przyszłego sukcesu

Były selekcjoner reprezentacji Włoch poprowadził Juve już w 31 meczach. Jak do tej pory ma 17 zwycięstw, 8 remisów i 6 porażek. Zespół znajduje się na 5. miejscu w tabeli Serie A, walczy o TOP4 gwarantujące awans do Ligi Mistrzów. Do czwartego w stawce Como traci tylko 1 oczko.

Ta informacja jest ważna też dla Arkadiusza Milika, bo polski napastnik ma kontrakt do 2027 roku, więc teoretycznie w przyszłej kampanii będzie zawodnikiem ekipy z Allianz Stadium. Kilkanaście dni temu wrócił do gry po niemal 2 latach ciągłych problemów zdrowotnych.

Luciano Spalletti

Arkadiusz Milik

Luciano Spalletti

