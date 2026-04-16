Ważne wieści dla Piotra Zielińskiego. Prezes Interu podjął kluczową decyzję

Kibice Interu Mediolan nie mogą w tym sezonie narzekać na brak wrażeń. Ich ulubieńcy grali bowiem na wielu frontach, na których, uczciwie mówiąc, szło im dość różnie.

Najgorzej poradzili oni sobie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Po zakończeniu fazy zasadniczej na 10. miejscu, trafili oni na prawdziwą rewelację rozgrywek - Bodo/Glimt. Norweska ekipa sprawiła kolejną sporą niespodziankę, eliminując "Nerazzurrich" na samym początku rundy pucharowej.

Zupełnie inaczej wyglądają batalie Interu na krajowym podwórku. Drużyna ta od dłuższego czasu okupuje bowiem pozycję lidera tabeli Serie A. Co więcej, Mediolańczycy posiadają 9 punktów przewagi nad znajdującym się na pozycji wicelidera Napoli. Dodatkowo, Inter znajduje się także w półfinale tegorocznej edycji pucharu Włoch, gdzie podopieczni trenera Cristiana Chivu mierzą się z Como. W pierwszym starciu tych ekip padł bezbramkowy remis. Kwestia awansu do finału rozstrzygnie się więc 21 kwietnia na legendarnym San Siro.

Prezes Interu przekazał ważne wieści. "Ma już kontrakt na stole"

W świetle powyższych wyników, wiele osób czekało na rozwiązanie ważnej kwestii - dalszych losów współpracy ze wspomnianym wcześniej Cristianem Chivu. Obecna umowa 45-letniego szkoleniowca obowiązuje bowiem do czerwca 2027 roku.

We włoskich mediach już wcześniej pojawiały się głosy sugerujące, że zawarcie nowej umowy między szkoleniowcem a klubem to tylko kwestia czasu. Domysły te ostatecznie potwierdził prezes Interu Mediolan Giuseppe Marotta.

- Czy Chivu przedłuży kontrakt? Ma już kontrakt na stole, to formalność… Cristian idealnie pasuje do profilu, jakiego szukał Inter; stanowi świetny punkt odniesienia. Jedyną wadą mogło być jego doświadczenie, ale je zdobywa. Jesteśmy zadowoleni z wyboru, a on się za to odwdzięczył. To jeden z najlepszych wschodzących trenerów - mówi prezes włoskiego giganta, cytowany przez portal "La Gazzetta dello Sport".

Nowa umowa rumuńskiego szkoleniowca to również ważna informacja dla Piotra Zielińskiego. Za czasów poprzedniego trenera "Nerazzurrich", Simone Inzaghiego, Polak nie spełniał aż tak dużej roli w składzie włoskiego giganta. Chivu zdecydował się jednak obdarować go znacznie większym zaufaniem, natomiast Zieliński odwdzięczył się świetnymi występami na przestrzeni trwającego wciąż sezonu.

