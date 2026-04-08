Trzęsienie ziemi w Interze. Ogłosili z nazwiskami, media: klamka zapadła

Ostatnie spotkanie Interu Mediolan, w którym "Nerazzurri" dosłownie rozgromili AS Romę udowodniło, że kwestia scudetto jest już raczej rozwiązana. Na 7 kolejek przed końcem rywalizacji na włoskich boiskach, ekipa Piotra Zielińskiego ma 7 punktów przewagi nad broniącym tytułu Napoli i raczej mało prawdopodobne wydaje się, aby Inter miał nie sięgnąć po mistrzostwo.

Wyniki na krajowym podwórku - bo Inter dalej rywalizuje także w Pucharze Włoch, gdzie czeka go rewanż w półfinale z Como (0:0) - sprawia, że Cristian Chivu ma być spokojny o swoją posadę.

- Cristian Chivu zostanie wezwany do klubu po sezonie, aby podpisać kontrakt przedłużający jego ważność, prawdopodobnie na jeden sezon, czyli do czerwca 2028 roku - czytamy w prasie w Półwyspu Apenińskiego. Nie wszyscy mogą jednak spać spokojnie.

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" ujawniają bowiem, że wraz z zakończeniem obecnego sezonu, w Mediolanie ma dojść do prawdziwej rewolucji, na czele ze zmianą formacji. Obecnie "Nerazzurri" grają systemem z trójką obrońców, jednak w najbliższym czasie mają oni przejść na czwórkę defensorów. To sprawia oczywiście, że zmniejszy się ilość dostępnych miejsc w linii pomocy - a to już kluczowe informacje dla Piotra Zielińskiego. Inter ma również sprowadzić do klubu jakościowych zawodników.

Lautaro jest nietykalny, podobnie jak Pio [Esposito - przyp. red.], a Thuram pozostanie, chyba że pojawią się tajemniczy wielbiciele, którzy skuszą jego i klub. Tu również potrzeba co najmniej 50 milionów euro

Zmiana rozpocznie się już od bramkarza. Tutaj Włosi są przekonani, że do Interu trafi Guglielmo Vicario z Tottenhamu. Yann Sommer, podobnie jak Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian i Henrikh Mkhitaryan mają być na wylocie.

O ile o ewentualnym pozbyciu się Piotra Zielińskiego "LGdS" nie wspomina ani słowem, to wskazywanie na Manu Kone jako nową gwiazdę środka pola "Nerazzurrich" dobitnie pokazuje, że Polak może nie być pierwszoplanową postacią w przyszłym sezonie.

Co więcej, Inter ma być już pogodzony z odejściem Alessandro Bastoniego, którym interesuje się FC Barcelona, Denzela Dumfriesa oraz Davide Frattesiego - jeśli tylko znajdzie się chętny.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński IMAGO/www.imagephotoagency.it East News

