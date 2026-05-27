Trzęsienie ziemi u giganta, słynny trener odchodzi. Teraz ma trenować Polaka

Sezon 2025/2026 zakończył się we Włoszech podwójnym triumfem Interu Mediolan, który sięgnął zarówno po mistrzostwo, jak i po krajowy puchar. W finale Coppa Italia "Nerazzurri" ograli 2:0 Lazio i jak się okazało po czasie był to jeden z ostatnich akcentów pracy trenera Maurizio Sarriego wśród "Biancocelestich".

O rozbracie tego szkoleniowca z ekipą ze Stadio Olimpico było głośno już od pewnego czasu, ale oficjalne potwierdzenie nastąpiło 27 maja. 67-latek domknął swoją przygodę z zespołem spod znaku złotego orła.

Maurizio Sarri opuszcza Serie A. Potrenuje... Nicolę Zalewskiego?

"S.S. Lazio ogłasza, że osiągnięto rozwiązanie kontraktów trenera Maurizio Sarriego i członków jego sztabu szkoleniowego za porozumieniem stron, a odpowiednia dokumentacja z tym związana została złożona do Serie A" - padło w komunikacie zamieszczonym na stronie klubu. Wszystko odbyło się w raczej ciepłej atmosferze, a zarząd drużyny z "Wiecznego Miasta" życzył powodzenia menedżerowi w jego dalszej pracy.

Tu zaś pojawia się ciekawy wątek, bo już parę dni temu Fabrizio Romano przekazał, że Sarri ma przenieść się do Atalanty Bergamo, czyli zespołu Nicoli Zalewskiego. Wygląda na to, że kolejny krok w stronę dopięcia roszady właśnie się dokonał...

Serie A. Sarri wszedłby na dotychczasową pozycję Palladino

Co ciekawe jak na razie wciąż nie mieliśmy "comunicato ufficiale" w kwestii dotychczasowego sternika "La Dei", Raffaele Palladino - wygląda jednak na to, że pożegnanie go to jedynie kwestia czasu.

Atalanta zakończyła kampanię 25/26 na siódmej pozycji w Serie A, dającą udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Jest to bez dwóch zdań pewne rozczarowanie, bo ekipa z Lombardii bez dwóch zdań wolałaby znowu zjawić się w Lidze Mistrzów. Być może kolejny awans do Champions League spotka ją już za kadencji Sarriego...

