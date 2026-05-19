Do pewnego momentu walka o mistrzostwo Włoch zapowiadała się bardzo emocjonująco. Oczy polskich kibiców były skierowane przede wszystkim na Inter Mediolan, w barwach którego znakomity sezon rozgrywa Piotr Zieliński. Jedna z największych gwiazd reprezentacji Polski stanęła przed szansą na zdobycie drugiego w karierze mistrzostwa Włoch.

Wszystko rozstrzygnęło się już 3 maja. Mediolańczycy pokonali wówczas na swoim stadionie 2:0 Parmę i oficjalnie mogli rozpocząć świętowanie kolejnego tytułu mistrzowskiego. Drużyna prowadzona przez Christiana Chivu w znakomity sposób wykorzystała słabszą formę grupy pościgowej, na czele której przez długi czas stały Napoli oraz AC Milan.

Do Scudetto Zieliński dorzucił parę dni później także Puchar Włoch. Inter świętował zdobycie podwójnej korony po triumfie w finałowym starciu przeciwko Lazio. Oznacza to, że w tym sezonie Inter w swoim kraju nie triumfował jedynie w Superpucharze - finalnie wygrało Napoli, a Nerrazurri odpadli w półfinale z Bologną.

Tąpniecie w Neapolu. Antonio Conte zadecydował o odejściu

Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka ligowa, a wciąż nie wiadomo, kto na pewno w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Pewne tego jest tylko drugie w tabeli Napoli. Pod Wezuwiuszem latem dojdzie jednak do ogromnych zmian, o czym od samego rana informują włoskie media.

Włochami wstrząsnęła informacja o odejściu z klubu dotychczasowego trenera Antonio Conte. Doświadczony szkoleniowiec miał już poinformować o swojej decyzji właściciela Napoli Aurelio de Laurentisa. Jako pierwszy poinformował o tym portal "Sky Sports Italia".

Rozwiń

Jak opisuje "Tuttomercatoweb" obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia i rozwiązania umowy. Conte miałby zrzec się z trzeciego roku kontraktu, rezygnując przy tym z przysługującej mu odprawy. W ostatnich miesiącach o 56-latku dużo mówiło się w kontekście przejęcia reprezentacji Włoch. Tymczasowym selekcjonerem po odejściu Gennaro Gattuso jest Silvio Baldini, etatowy selekcjoner tamtejszej młodzieżówki.

Informacja o odejściu Conte może być zaskoczeniem dla wielu kibiców Napoli. Mimo wszystko, większe zdziwienie może wywołać nazwisko potencjalnego następcy, o którym już rozpisuje się włoska prasa. Miałby zostać nim aktualny szkoleniowiec Lazio Maurizio Sarri. Byłby to wielki powrót trenera, który prowadził Napoli w latach 2015-2018.

Antonio Conte, trener Napoli AFP

Maurizio Sarri TIZIANA FABI / AFP AFP

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE East News

Pucharu Włoch dla Interu. Ceremonia medalowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport