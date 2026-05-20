Triumf ekipy Zielińskiego, a teraz decyzja ws. przyszłości. Padła data

Paweł Czechowski

Ekipa Interu Mediolan kończy sezon 2025/2026 w jak najlepszych nastrojach, bo jako zdobywca podwójnej korony w Italii. Kurz po ostatnich kluczowych bitwach "Nerazzurrich" już opada, a to znak, że w zespole Piotra Zielińskiego musi zapaść kilka istotnych decyzji - w tym ta dotycząca dalszego losu trenera Cristiana Chivu.

Piłkarze Interu Mediolan, w tym Piotr Zieliński, świętujący zdobycie Pucharu WłochGiuseppe MaffiaAFP

Inter Mediolan na początku bieżącego miesiąca dopiął swego i przypieczętował zwycięstwem 2:0 nad Parmą zdobycie tytułu mistrza kraju, pozostawiając ze swoistym niedosytem przede wszystkim usilnie ścigającą ich ekipę Napoli.

Niedługo potem nadszedł też kolejny sukces "Nerazzurrich" - 13 maja pokonali oni bowiem w finale Pucharu Włoch rzymskie Lazio, tym samym sięgając po podwójną koronę w Italii. Teraz przed klubem ze Stadio Giuseppe Meazza pozostaje jedynie spokojne domknięcie ligowej kampanii i... przygotowanie ważnych kroków organizacyjnych.

W Interze przede wszystkim szykowana jest poważna ofensywa transferowa, ale kluczowe rozstrzygnięcia nie będą w najbliższym czasie dotyczyć wyłącznie piłkarzy, ale i sztabu szkoleniowego. Jak informuje bowiem Fabrizio Romano, jasna ma być już przyszłość szkoleniowca Cristiana Chivu.

Rumun ma do końca maja oficjalnie przedłużyć swój kontrakt o jeden rok, do końca czerwca 2028 r., z opcją dalszej prolongaty o jeszcze jedną kampanię. Wedle włoskiego dziennikarza otrzyma on dodatkowo podwyżkę zarobków, co raczej nie powinno nikogo dziwić.

Chivu stery w seniorskiej drużynie Interu przejął latem ubiegłego roku, a w przeszłości zarządzał także młodzieżówką "Nerazzurrich" - konkretnie w latach 2021 - 2024. Z zespołem z Lombardii był swego czasu związany także jako piłkarz, reprezentując jego barwy w latach 2007 - 2014.

Serie A. Przed Interem "sparing" na koniec sezonu

Inter Mediolan zagra w tym sezonie w Serie A jeszcze jeden mecz - 23 maja zmierzy się na wyjeździe z Bologną, która też już nie gra o nic - nawet jeśli "Rossoblu" zdołają zatriumfować i zrównać się punktami z Atalantą Bergamo (przy jednoczesnej porażce tej ekipy z Fiorentiną), to "La Dea" i tak lepiej wypada w bilansie starć bezpośrednich. Tym samym to właśnie ona tak czy inaczej z siódmego miejsca w tabeli trafi do eliminacji Ligi Konferencji.

Robert Lewandowski

Wojciech Kulak
Piotr ZielińskiMarco Canoniero/ShutterstockEast News
Piotr ZielińskiIPA Sport/ABACAEast News
Piotr ZielińskiIPA Sport/ABACAEast News


